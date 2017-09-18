مفاوضات مع الحكير وأبراج لإقامة مناطق لوجيستية ومراكز تجارية

دعاء حسنى: يعتزم جهاز التجارة الداخلية طرح 3-5 فرص استثمارية على أراضية قبل يوليو المقبل باستثمارات قدرها الدكتور إبراهيم عشماوى مستشار وزير التموين لشئون الاستثمار والأصول، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بنحو 18 مليار جنيه.كشف عشماوى إن الجهاز يخطط لتعظيم حجم الاستثمارات فى التجارة الد

دعاء حسنى:

يعتزم جهاز التجارة الداخلية طرح 3-5 فرص استثمارية على أراضية قبل يوليو المقبل باستثمارات قدرها الدكتور إبراهيم عشماوى مستشار وزير التموين لشئون الاستثمار والأصول، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بنحو 18 مليار جنيه.

كشف عشماوى إن الجهاز يخطط لتعظيم حجم الاستثمارات فى التجارة الداخلية، بما يرفع من مساهمة القطاع فى الناتج المحلى لما بين 20 و%21 خلال 3 سنوات، مقابل -17 %18 خلال العام المالى 2017/2016.

وأوضح أن هناك مفاوضات يجريها الجهاز مع عدد من كبار المستثمرين فى مجال المطور العقارى بمصر والخليج، بينهم «الحكير» المالكة لمراكز التجارية، و«أبراج» المالكة لـ%100 من سلسلة «سبينس مصر» لإقامة مناطق لوجيستية ومراكز تجارية جديدة.

وقال إن الجهاز يستهدف إقامة 12 منطقة لوجيستية على مستوى محافظات مصر، باستثمارات تقترب من 72 مليارات جنيه على مدار 3 سنوات حتى 2020/2019.

وأشار إلى أنه يجرى التفاوض مع هيئة المجتمعات والتخطيط العمرانى، للحصول على مساحات لطرح فرص استثمارية فى العاصمة الإدارية كمناطق لوجيستية ومراكز تجارية، وأن هناك مخططًا عامًا لذلك ولكن التنفيذ لا يزال فى مراحله الأولى.