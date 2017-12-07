مفاوضات مصرية ـ سعودية لتمويل إنشاء قرية بضائع بالمغرب

شرم الشيخ ـ أحمد عاشورقال شريف المقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين، إنه سيتم عقد لقاء قريب مع المؤسسة المصرفية فى جدة، لبحث تمويل إنشاء قرية بضائع فى دولة المغرب، لافتاً إلى أن استثمارات المشروع ستكون " مصرية ـ مغربية، سعودية".وأضاف على هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور

قال شريف المقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين، إنه سيتم عقد لقاء قريب مع المؤسسة المصرفية فى جدة، لبحث تمويل إنشاء قرية بضائع فى دولة المغرب، لافتاً إلى أن استثمارات المشروع ستكون ” مصرية ـ مغربية، سعودية”.

وأضاف على هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” تحت عنوان: ” أفريقيا 2017″ بمشاركة 10 زعماءـ، أن هناك مفاوضات أيضاً مع بعض المستثمرين المصريين، لاقامة عدد من المراكز اللوجيستية فى الدول الأفريقية، موضحاً أن القيادة السياسية توجه دائماً بالتعاون مع الجانب الأفريقي والسعي نحو زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر.