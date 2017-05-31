مفاوضات مصرية بلجيكية لبحث فرص الاستثمار في مجالات الطاقة

أحمد اللاهوني: استقبل وزير البترول، سيبيل دى كارتييه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة والوفد المرافق لها؛ لاستعراض فرص التعاون الفني والتقنى بين الشركات البلجيكية وقطاع البترول وكذلك فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. ومن جانبها أكدت السفيرة، أن هناك الكثير من أوجه التعاون والفاعليات

أحمد اللاهوني:

استقبل وزير البترول، سيبيل دى كارتييه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة والوفد المرافق لها؛ لاستعراض فرص التعاون الفني والتقنى بين الشركات البلجيكية وقطاع البترول وكذلك فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

ومن جانبها أكدت السفيرة، أن هناك الكثير من أوجه التعاون والفاعليات الثنائية بين مصر وبلجيكا فى كثير من المجالات واهتمام العديد من الشركات البلجيكية بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وفتح أسواق مميزة فى مصر وحرصها على تقديم كل ما يضيف أو يدعم العلاقات الثنائية.