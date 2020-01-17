مفاوضات مصرية بريطانية للتوصل إلى اتفاق شراكة جديد

في إطار انعقاد جولة المفاوضات الثالثة حول التوصل لاتفاق مشاركة بين مصر وبريطانيا يمثل إطاراً تعاهدياً للعلاقات التجارية بين البلدين

استقبل السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ورئيس مجموعة العمل الوطنية المعنية بالتوصل لاتفاقية مشاركة مع بريطانيا، بمقر وزارة الخارجية، وفداً بريطانياً رفيع المستوى برئاسة “مارتن دوفي” كبير المفاوضين البريطانيين المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، إن ذلك في إطار انعقاد جولة المفاوضات الثالثة حول التوصل لاتفاق مشاركة بين مصر وبريطانيا يمثل إطاراً تعاهدياً للعلاقات التجارية بين البلدين بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بيان وزارة الخارجية، أنه جولة المفاوضات الثالثة جاءت بمشاركة ممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية في مصر وبريطانيا.

وتابع البيان، أنه أعمال الجولة بين الجانبين ركزت على كافة الملفات المتعلقة بمشروع الاتفاقية الجديد، بما يضمن استمرار نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى السوق البريطانية وينظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار الخروج الوشيك للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

كما تم خلال المفاوضات التركيز على دراسة سبل تطوير وتعميق علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بعد إتمام عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، على ضوء أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكون أن بريطانيا المستثمر الأجنبي الأول في مصر.