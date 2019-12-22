مفاوضات سد النهضة بالخرطوم تنتهي بالاتفاق على «اجتماع رابع» في اديس ابابا

قالت وزارة الري والموارد المائية ، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع الثالث الذي عقد فى الخرطوم على مدار اليومين الماضيين، حول مفاوضات سد النهضة ، انتهى إلى الاتفاق على عقد اجتماع يومي 9و10 يناير المقبل،

ولفتت وزارة الري في بيانها، أنه سيتم عقد اجتماع رابع في اديس ابابا خلال الفترة 9-10 يناير 2020، واستمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية لأزمة سد النهضة.

مصر حريصة على حل مرضي لكافة الأطراف

وأكدت الوزارة أن الجانب المصري يسعى الى التوصل لاتفاق بشان ملء وتشغيل السد ويحقق مصالح الدول الثلاث ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، بما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة.

و اختتمت اليوم اعمال الاجتماع الثالث الذى عقد بالخرطوم خلال الفترة من (21-22) ديسمبر 2019، وذلك في اطار سلسلة الاجتماعات الاربعة لحل أزمة سد النهضة الأثيوبي.

وعقدت أجتماعات سد النهضة، على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.

اجتماعات بمشاركة البنك الدولي

جاء بيان وزارة الري ، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر 2019 وبرعاية وزير الخزانة الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

تم استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الاول الذى عقد في اثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر 2019 والاجتماع الثانى الذى عقد بالقاهرة خلال الفترة (2-3) ديسمبر 2019 واجتماع واشنطن الذى عقد يوم 9 ديسمبر 2019.



وتابع بيان وزارة الري والموارد المائية : «في اطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ضوء أهمية التوصل الى اتفاق عادل ومتوازن بشان ملء وتشغيل السد وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، حيث واصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف»

وافتتح وزير الري والموارد المائية الدكتور محمود عبد العاطي، أمس الاجتماع الثالث لمناقشة أزمة سد النهضة الأثيوبي، بالخرطوم، لافتاً فى كلمته أنه تم الوصول إلي منتصف الطريق من خلال عملية التفاوض التي بدأت بعد اجتماع وزراء خارجية بلداننا الثلاثة التي عقدت في واشنطن العاصمة يوم 6 نوفمبر.



وترعى الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات سد النهضة حاليا ، بمشاركة من البنك الدولي ، ومن المنتظر أن يعقد وزراء خارجية مصر والسودان واثيوبيا اجتماعا نهائيا في 13 يناير القادم للتوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة..

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