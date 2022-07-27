مفاوضات ثنائية بين وزير البترول ومفوضة الطاقة بالاتحاد الأفريقى

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مباحثات ثنائية مع الدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقى، تناولت مناقشة الرؤية الموحدة للتحول الطاقى فى أفريقيا، والتي سيتم عرضها فى مؤتمر قمة المناخ Cop27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى السابع من نوفمبر المقبل.

وأكد المهندس طارق الملا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقى مع تولى مصر قيادة ملف الطاقة فى القارة الأفريقية خلال قمة المناخ Cop27 والإعلان عن موقف أفريقى موحد فى قضية التحول الطاقى العادل وفق برنامج زمنى متدرج والعمل على توفير الاحتياجات الكبيرة والمتنامية فى دول القارة للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة لدولها.

من جانبها، أكدت أمانى أبوزيد أهمية الوصول إلى كيفية تعظيم التعاون بين دول القارة الأفريقية فى مجال الطاقة بصفة خاصة ، نظراً لأهميتها ودورها الأساسى فى تحقيق الاستقرار والتنمية، مشيرة إلى أن البترول والغاز من المصادر المهمة للطاقة للدول الأفريقية للمساهمة فى التنمية المستدامة ، وأشارت في الوقت نفسه لأهمية الطاقات الجديدة والمتجددة وفقاً لبرنامج زمنى يتوافق وظروف وأولويات كل دولة وظروف القارة الافريقية بصفة عامة.

وأشارت إلى أهمية وجود استراتيجية أفريقية موحدة للتحول الطاقى فى القارة وإلى أهمية دعم التكامل بين الدول الأفريقية من أجل العمل على تأمين مصادر الطاقة من خلال نظم متكاملة مع الدول، مما يسهم فى فتح الأسواق واستغلال كل الفرص الاقتصادية المتاحة.