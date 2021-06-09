مفاوضات تصنيع مشترك بين «الإنتاج الحربي» ووزارة الدفاع البرازيلية

استقبل المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ الإنتاج الحربي والعضو المنتدب، الدكتور ماركوس ديجوت سكرتير المنتجات الدفاعية بوزارة الدفاع البرازيلية والوفد المرافق، لمناقشة محاور التعاون الثنائى بعدد من مجالات التصنيع المشترك، بحضور دكتور صلاح سليمان جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية، والمهندس طارق بكر رئيس قطاعات سلاسل الإمداد والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى، جاء ذلك بمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وأوضح نائب رئيس الهيئة فى بيان اليوم، أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين فى ظل التقارب فى وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين والتى تشهد تطور فى دفع العلاقات الثنائية فى الوقت الراهن.

وناقش اللقاء موضوعات التعاون التى يمكن التعاون بها مع الشركات البرازيلية العاملة فى مجالات التصنيع العسكري والمدنى وخاصة تصنيع أسطوانات الغاز “CNG” للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى وخط إصلاح وعمرة محركات “MWM”.

ووجه نائب رئيس الهيئة الدعوة للشركات البرازيلية للمشاركة فى معرض السلاح الدولي “EDEX 2021 ” المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

واتفق الجانبان على قيام وفد من وزارة الدفاع البرازيلية بزيارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ( مصنع 300 الحربى ) للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.