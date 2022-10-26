مفاوضات بين مصر والإمارات لتصدير الدواجن الكاملة.. وفرص زراعية فى 4 مناطق

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن هناك عددًا من الشركات الإماراتية الزراعية تقوم حاليًا باستكشاف فرص استثمارية جديدة فى مناطق الدلتا الجديدة وأبو سلطان وشرق العوينات وتوشكى.

وأكد محمود العناني، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن هناك مفاوضات بين مصر والإمارات لتصدير الدواجن الكاملة (مذبوحة) أسوة بتصدير بيض التفريخ والكتكوت عمر يوم واحد، ومصنعات الدواجن.

كما حدد عدد من العاملين بالقطاع الزراعى 6 قطاعات مصرية ستشهد تكثيفا فى استقبال الاستثمارات الإماراتية، وأيضًا تصديرها، بما يمثل قيمة مضافة وتوطيدًا لأواصر الأخوة، وتشمل الصوامع، والأسمدة، والأعلاف، والحاصلات الزراعية، واستصلاح الأراضى الجديدة، والدواجن ومجزآتها خلال العام المقبل.

وأكد ماهر أبو جبل، المدير الإقليمى لشركة ذا جيت إنترناشونال، عضو نقابة الزراعيين أن السوق المصرية ستشهد ضخ استثمارات إماراتية جديدة فى قطاع الأسمدة خلال السنوات المقبلة بعد الإعلان عن إنشاء مجمع فى قنا بقيمة 400 مليون دولار، تماشيًا مع سياسة التكامل العربى قبل شهرين.

كانت مجموعة سى إف سى الإماراتية قد أعلنت عن إقامة أكبر مجمع صناعى لإنتاج الأسمدة والكيماويات وأعلاف الماشية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى محافظة قنا، ضمن الشراكة الصناعية الجديدة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.

ومن المستهدف أن ينتج المجمع 200 ألف طن من الأسمدة و400 ألف طن من الأعلاف الحيوانية و700 ألف طن من حمض الفوسفوريك سنويا.

كما أنه من المقرر بدء الأعمال الإنشائية فى الربع الأول من عام 2023 فى المنطقة الصناعية بـ»هو» فى قنا، على أن يبدأ الإنتاج بالربع الأول من 2025.

وأوضح «أبو جبل» أنه من أبرز العلاقات الثنائية بين الجانبين اتجاه عدد من الكيانات الإماراتية لإقامة صوامع جديدة لتخزين الغلال أسوة بإقامة صومعة طنطا التى تكلفت ما يزيد على 60 مليون جنيه، بسعة 12 الف طن تقريبا وتشمل 5 هناجر.

ولفت ناصر عبد الوهاب، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الإمارات تعد ثانى دولة عربية تستورد منتجاتنا الطازجة، إذ أن الإمارات سوق ضخمة وغنية يستقبل شتلات زراعية، مثل المانجو ونباتات الزينة، فضلًا عن الموالح وخلافه.

وأوضح «عبد الوهاب» أن الصادرات الزراعية خلال الموسم التسويقى الماضى لـ «الإمارات العربية المتحدة» سجلت نحو 330 ألف طن بقيمة 135 مليون دولار بخلال الفترة من سبتمبر إلى أغسطس الماضى 2022، مقابل 379 ألف طن، بقيمة 131 مليون دولار فى الموسم السابق.

من جانبه، أكد ثروت الزيني، عضو اتحاد منتجى الدواجن أن الإمارات تستورد ما يزيد على 60 منتجًا من الدواجن ومصنعاتها، أهمها «السوسيس» و»البرجر» و»الدواجن المطهية» و»النصف مطهية «.

الصاوى أحمد