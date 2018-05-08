مفاوضات بين دبى للاستثمار ومصر لتنفيذ مشروع صناعى سكنى متكامل

■ خطة للانطلاق فى السوق المصرية ونمتلك 40 شركة تابعة ■ نروّج لمشروعين باستثمارات تتخطى 10 مليارات درهمكشف عبيد السلامى، مدير عام شركة دبى للاستثمار العقارى، عن مفاوضات بين شركته والحكومة المصرية لتوفير أرض بمساحة كبيرة لتنفيذ مشروع متكامل عليها فى مصر، يضم مجمعًا صناعيًّا وسكنيًّا، سيتم الإعلان ع



■ خطة للانطلاق فى السوق المصرية ونمتلك 40 شركة تابعة

■ نروّج لمشروعين باستثمارات تتخطى 10 مليارات درهم

كشف عبيد السلامى، مدير عام شركة دبى للاستثمار العقارى، عن مفاوضات بين شركته والحكومة المصرية لتوفير أرض بمساحة كبيرة لتنفيذ مشروع متكامل عليها فى مصر، يضم مجمعًا صناعيًّا وسكنيًّا، سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل مع انتهاء المفاوضات مع الجانب المصرى.

وأكد السلامى أن مصر تمر بطفرة تنموية وعمرانية عبر تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وهو ما يعكس حجم التنمية التى تشجع على وجود مزيد من المستثمرين بها.

وأضاف أن الشركة لديها خطة متكاملة للانطلاق إلى السوق المصرية، والذى شهد تغيرات ملحوظة على المستوى الاقتصادى، إذ تم تنفيذ مشروعات بنية أساسية كبرى من مدن مجتمعات عمرانية جديدة، وطرق ووسائل مواصلات، وغيرها مع تنامى الاستثمارات الموجهة فى القطاع العقارى، وكذلك شهدت السوق تغيرات على المستوى السياسى والاجتماعى تدفعها نحو أن تصبح إحدى الأسواق الواعدة، مشيرًا إلى أن الشركة قررت عند توجهها لتنفيذ مشروعات خارج الإمارات أن تصبح مصر أول الدول المرشحة لذلك.

وأكد أن التقارب السياسى الذى تشهده دولتى الإمارات ومصر يفتح المجال أمام المستثمرين من كل القطاعات الاقتصادية للوجود فى كلا البلدين، إذ إن الاستثمار والتبادل التجارى مستفيد أكبر من قوة العلاقات السياسية بين البلدين.

وأوضح أن الشركة ضمن مجموعة دبى للاستثمار تعد إحد أكبر شركات الاستثمار فى الإمارات، إذ لديها فوق الـ16 ألف مساهم، وتملك 40 شركة تابعة تستثمر فى مختلف الأنشطة الاقتصادية من العقارات والتعليم والصحة والصناعة وغيرها، وتاسست عام 1996، وتعمل فى دبى وأبوظبى والفجيرة ورأس الخيمة.

ولفت السلامى إلى أن الشركة تروج فى مصر حاليًّا لمشروعين ضمن مشروعات الشركة تتخطى استثماراتهم 10 مليارات درهم، وهما ميرديف هيلز، ويشتمل على 1500 وحدة سكنية، ويطل مباشرة على حديقة مشرف، ويقع بالقرب من مطار دبى وبرج دبى الجديد الذى يتم تنفيذه حاليًّا ضمن أعلى الأبراج فى العالم، ويشتمل المشروع خدمات متكاملة من مسطحات واسعة من الحدائق بـ3 نماذج ومستشفيات وفنادق، ويبلغ سعر الوحدة من مليون إلى 3.5 مليون درهم، وتم تصميم المشروع على أحدث طراز ويضم دوبلكسات.

وأشار إلى أن المشروع الثانى جرين كوميونيتى ويشمل 210 فيلا بمساحات من 3600 إلى 4000 قدم، وتبدأ الأسعار من 3.2 مليون إلى 4 ملايين درهم إماراتى، ويضم المشروع وحدات جاهزة للسكن.

ولفت إلى تقديم تسهيلات منها تمويل عقارى من البنوك بأقل فائدة تتراوح بين 2.9 و%4.

وشدد على أن الشركة اختارت المشروعين للنزول بهما إلى السوق المصرية نظرًا لرؤيتها بمناسبة تلك المشروعات لطبيعة السوق، وطلبات العملاء المصريين.

ولفت إلى تركيز الشركة على تنفيذ المجتمع المتكامل فى مختلف القطاعات.

وأكد دور دائرة الأراضى والأملاك فى خلق بيئة عمل جيدة ومتميزة للمستثمرين العقاريين فى إمارة دبى، خاصة مع دورها فى مساندة ودعم الخطط الاستثمارية للمطورين سواء داخل دبى أو خارجها.

وأشار إلى ضرورة اتباع نظام “اسكرو اكاونت أو حسابات ضمان العميل فى السوق المصرية؛ للحفاظ على حق العميل تصرف المطور فى مقدمات الحجز والسيولة المالية الخاصة بالمشروع وفقًا لخطة محددة.

يشار إلى أن شركة شركة دبى للاستثمار العقارى تأسست عام 2006 لتصبح شركة رائدة فى التطوير العقارى، وتحقق نجاحات متميزة فى تقديم مشاريع عالية الجودة للسكن والتجارة والصناعة، وتمتلك الشركة مجموعة واسعة من الأراضى فى مواقع استراتيجية فى كل من دبى، وأبوظبى، والشارقة.