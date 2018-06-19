مفاوضات بين «القابضة للكهرباء» و«سيمنس» لصيانة وتشغيل 3 محطات بالبرلس والعاصمة الإدارية وبنى سويف

عمر سالم بدأت الشركة القابضة للكهرباء، مفاوضات التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية، على صيانة وتشغيل 3 محطات كهرباء بقدرة 14.4 ألف ميجاوات، هى الأكبر فى الشرق الأوسط، وتقع فى البرلس، وبنى سويف، والعاصمة الإدارية الجديدة. ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة، ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻊ الشركة الألمانية ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔ

عمر سالم

بدأت الشركة القابضة للكهرباء، مفاوضات التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية، على صيانة وتشغيل 3 محطات كهرباء بقدرة 14.4 ألف ميجاوات، هى الأكبر فى الشرق الأوسط، وتقع فى البرلس، وبنى سويف، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة، ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻊ الشركة الألمانية ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ المحطات الثلاثة ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة لـ «الـمال«، أنه يجرى التفاوض مع الشركة لصيانة وتشغيل المحطات لمدة 8 سنوات، تبدأ من 2019، متوقعاً التوقيع على العقد خلال الربع الثالث من العام الجاري.

كانت «القابضة للكهرباء» قد طرحت مناقصة التشغيل والصيانة على الشركات العالمية بداية العام الجارى، وتقدم نحو7 شركات وتحالفات عالمية ومحلية.

وضمت قائمة عروض الشركات «سيمنس»، التى قدمت أقل الأسعار، وتحالفات «أوراسكوم-أديرا» و«السويدى-إى دى إف»، و«شتياج الألمانية – بجسكو»، و«تراينجل -جى دى فرانس»، وشركة دوسان الكورية، وميتسوبيشى اليابانية.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نهاية الشهر الجارى، بدء التشغيل الكامل للمحطات الثلاثة.