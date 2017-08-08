مفاجأة.. وكلاء السيارات غير ملزمين بتوفير قطع الغيار بعد فترة الضمان

أحمد شوقي قال أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك إن القوانين الحالية لا تلزم وكلاء السيارات بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة أو توفير قطع الغيار للعملاء الذين انتهت فترة الضمان الخاصة بسياراتهم. وأوضح سمير أنه لا يوجد نص قانوني يلزم الوكلاء بتقديم خدمات ما بعد البيع بعد انتهاء فترة ا

أحمد شوقي

قال أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك إن القوانين الحالية لا تلزم وكلاء السيارات بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة أو توفير قطع الغيار للعملاء الذين انتهت فترة الضمان الخاصة بسياراتهم.

وأوضح سمير أنه لا يوجد نص قانوني يلزم الوكلاء بتقديم خدمات ما بعد البيع بعد انتهاء فترة الضمان؛ لكن العرف السائد في السوق أن الوكيل يقدم الخدمة لعملائه لمدة 10 سنوات؛ وإن كان عرفا غير ملزم قانونًا، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذا الخلل القانوني من خلال قانون جهاز حماية المستهلك الجديد.

وأضاف أن الجهاز خاطب الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهات أخرى لإلزام المنتجين والمستوردين بكتابة تعهدات قبل التصريح لهم بمزاولة النشاط بالالتزام رسميًا بتقديم خدمات ما بعد البيع خلال فترة الـ 10 سنوات (أي تقنين الواقع) لكن هذه الجهات لم تستجب.

ولفت إلى انه من المفترض أن جميع السلع ومن بينها السيارات لها عمر افتراضي، ولا بد أن يكون المستورد أو الوكيل كفيلًا بتقديم خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار المطلوبة خلال هذه الفترة.

وأشار سمير إلى أن قانون جهاز حماية المستهلك الجديد عالج هذا الخلل عبر النص على ضرورة تحديد عمر افتراضي لكل سلعة على حدة وإلزام الوكيل أو المستورد بتقديم خدمات ما بعد البيع بأجر خلال هذا العمر بعد انتهاء فترة الضمان.

يشار إلى أن بعض شركات السيارات الصغيرة تقوم من حين لآخر بتسويق كميات من علامة تجارية معينة- غير مشهورة- وتقوم باستيراد شحنات منها وبيعها محليا وبعد نفاذ الكمية تختفي هذه الشركات ويكون العملاء في مأزق بشان الجهة التي ستقدم لهم خدمات ما بعد البيع والصيانة.

فضلًا عن ذلك فإن أحد أكبر وكلاء السيارات في مصر توقف مؤخرا عن استيراد علامة تجارية آسيوية بسبب توقف إنتاجها من الشركة الأم لصالح أسواق المنطقة؛ ولم يعلن حتى الآن عن التزامه تجاه عملاء السوق المحلية بتقديم خدمات ما بعد البيع لسيارات هذه العلامة خلال فترة زمنية معينة؛ وإن لم يتوقف فعليًا عن ذلك.

في مقابل ذلك؛ أعلن هذا الوكيل لعملاء السوق السعودية منذ 2015 عن التزامه بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وعدم توقفها؛ أما في مصر فإن العملاء قد علموا بشان التوقف عن الاستيراد من خلال التقارير الصحفية.

