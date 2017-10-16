مفاجأة.. نيمار في طريقه إلى ريال مدريد

سبوتنيككشفت تقارير صحفية بريطانية عديدة أن نادي "ريال مدريد" الإسباني في طريقه للتعاقد مع نجم "باريس سان جيرمان" الفرنسي الجديد "نيمار".وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية إلى أن النادي الملكي يسعى لاستغلال المشاكل التي يتعرض لها رئيس النادي الفرنسي، ومدير شبكة "بي إن سبورتس" القطرية ناص

سبوتنيك

كشفت تقارير صحفية بريطانية عديدة أن نادي “ريال مدريد” الإسباني في طريقه للتعاقد مع نجم “باريس سان جيرمان” الفرنسي الجديد “نيمار”.





وأشارت صحيفة “الديلي إكسبريس” البريطانية إلى أن النادي الملكي يسعى لاستغلال المشاكل التي يتعرض لها رئيس النادي الفرنسي، ومدير شبكة “بي إن سبورتس” القطرية ناصر الخليفي، وإبرام صفقة تعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قد فتح تحقيقًا مع الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد جيروم فالكه؛ بسبب اتهامات متعلقة بحقوق بث المباريات للشبكة القطرية.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المتوقع توقيع “الفيفا” والادعاء العام السويسري غرامات مالية ضخمة جدًّا قد تؤدي إلى أن يضطر الخليفي، وباريس سان جيرمان إلى بيع نيمار، وهو ما جعل “ريال مدريد” يفتح مبكرًا قنوات التفاوض معه.

وذكرت أن الوسطاء بدءوا فعلًا مفاوضات انتقال النجم البرازيلي إلى “سنتياجو برنابيو” مبكرًا.