مفاجأة من القوى العاملة.. عودة أسواق العمل بسوريا وليبيا والعراق واليمن قريبا

دعاء حسنى: قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة، أن حجم العمالة المصرية بأسواق العمل في دول الخليج والدول الأوروبية يتخطى 5 ملايين عامل، وتستهدف الوزارة رفع هذا الرقم 50% خلال عامين. وتابع لـ" المال" :" خلافا لكافةالتوقعات.. فإن أسواق العمل بدول سوريا وليبيا ستعاود

دعاء حسنى:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة، أن حجم العمالة المصرية بأسواق العمل في دول الخليج والدول الأوروبية يتخطى 5 ملايين عامل، وتستهدف الوزارة رفع هذا الرقم 50% خلال عامين.

وتابع لـ” المال” :” خلافا لكافةالتوقعات.. فإن أسواق العمل بدول سوريا وليبيا ستعاود فتح أبوابها أمام العمالة المصرية قريبا، ودول كبرى تعد حالياً لإعادة إعمارهم، وعودة تلك الأسواق كانت غير متوقعة خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن أسواق العمل بالعراق واليمن ستعاود قريباً ايضاً، وكافة تلك الأسواق سيشكل فارق فى أرقام تشغيل العمالة المصرية فى الخارج، كما سترفع من حجم تمويلات المصريين العاملين فى الخارج.