مفاجأة.. مكافأة احتياطي المنتخب أكبر من الأساسيين

الحضري وصلاح في المرتبة الثالثة و4 لاعبين فقط في الأولىعلي المصريكشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لكرة القدم، عن المكافآت المحددة لنجوم منتخب الفراعنة، بعد التأهل لمونديال كأس العالم "روسيا 2018"، وسيتم صرفها قبل سفر الفراعنة الى غانا تمهيدًا لخوض الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات الأفريقية الم

الحضري وصلاح في المرتبة الثالثة و4 لاعبين فقط في الأولى





علي المصري

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لكرة القدم، عن المكافآت المحددة لنجوم منتخب الفراعنة، بعد التأهل لمونديال كأس العالم “روسيا 2018″، وسيتم صرفها قبل سفر الفراعنة الى غانا تمهيدًا لخوض الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم. برئاسة المهندس هاني أبوريدة، قد اتفق مع الجهاز الإداري للمنتخب، على صرف مكافأة قدرها 500 ألف جنيه لكل لاعب وفقًا لنسبة المشاركة في المباريات، على أن يحصل المستبعدون من المباريات على نسبة 50% من مكافأة المباراة الواحدة.

في الوقت الذي سيحصل 44 لاعبًا على مكافآت التأهل لمونديال روسيا 2018، وتم تقسيم مبلغ الـ500 ألف جنيه على 8 مباريات، وهم مشوار المنتخب في التصفيات حتى الآن، وتقدر قيمة مكافأة المباراة الواحدة بمبلغ 62 ألف و500 جنيه، وقرر اتحاد الكرة صرف تلك المكافآت دون احتساب نتيجة مباراة غانا الأخيرة المقرر لها 12 نوفمبر الجاري، على أن توزع بنسبة المشاركة وليس بالتساوي.

وبذلك فأن قائمة الأكثر مشاركة ضمن لاعبي المنتخب خلال الـ8 مباريات الأخيرة، كانوا: “أحمد حجازي، محمد النني، عبدالله السعيد، طارق حامد”، ليحصلوا على مكافآتهم كاملة وهي 437 ألفًا و500 جنيه.

فيما واستبعد الجبلاية كلا من: “أحمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد حسن كوكا، وعمر جابر”، من قائمة المشاركات على أن يحصلوا على مكافآتهم بشكل كامل بواقع 437 ألف و500 جنيه.

والمفاجأة، أن في المرتبة الثانية من المكافآت كان محمود عبد المنعم كهربا، والذي شارك في 6 مباريات خلال التصفيات فقط، ليحصل على مبلغ 375 ألف جنيه فقط.

والمفاجأة الأكبر، كان في المرتبة الثالثة بوجود كلامن : “عصام الحضري، محمد صلاح، علي جبر، رمضان صبحي، ومحمود حسن تريزيجيه، أحمد المحمدي، سعد سمير، أحمد فتحي، عمرو جمال، محمد عبد الشافي”، برصيد 5 مباريات لكل منهما خلال التصفيات، ووصلت مكافأتهم 312 ألف و500 جنيه.

أما المركز الرابع ضمن المكافآت، كان من نصيب باسم مرسي، إبراهيم صلاح، أيمن أشرف، أحمد دويدار، بواقع 4 مباريات، ونصيبهم 250 ألف جنيه.

والمركز الخامس، سيطر عليه لاعبي الأهلي والمحترفين، فمن المقرر أن يحصل مؤمن زكريا، صالح جمعة، رامي ربيعة، وحسام عاشور، ومعهم سام مرسي، مصطفى فتحي، وكريم حافظ على 187 ألفًا و500 جنيه، وذلك بواقع 3 مباريات خلال التصفيات.