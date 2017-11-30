مفاجأة.. مفتاح كنيسة القيامة بالقدس بيد عائلة مسلمة

خالد بدر الدينيحتفظ أديب جودة، ابن إحدى الأسر المسلمة، بمفتاح عمره حوالي 800 عام يُفتح به كنيسة القيامة المبنية في الموقع الذي يعتقد كثيرون من المسيحيين أن المسيح صُلب ودُفن فيه، والتى تعد من أقدس المواقع في الديانة المسيحية بالبلدة القديمة المسوَّرة بمدينة القدس.ذكرت وكالة رويترز أن المؤر

خالد بدر الدين

يحتفظ أديب جودة، ابن إحدى الأسر المسلمة، بمفتاح عمره حوالي 800 عام يُفتح به كنيسة القيامة المبنية في الموقع الذي يعتقد كثيرون من المسيحيين أن المسيح صُلب ودُفن فيه، والتى تعد من أقدس المواقع في الديانة المسيحية بالبلدة القديمة المسوَّرة بمدينة القدس.

ذكرت وكالة رويترز أن المؤرخين يؤكدون أن النزاع على الإشراف على كنيسة القيامة التى تضم قطاعات تشترك فيها الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة الأرمن وكنيسة الروم الكاثوليك، جعل عهدة المفتاح بيد عائلة مسلمة لتخفيف التوترات التى تقع في كثير من الأحيان بين أساقفة هذه الكنائس حول السيطرة على قطاعاتها المختلفة.

وتقول إيسكا هاراني، الباحثة في الديانة المسيحية، إن ائتمان أسرتين مسلمتين: عائلة جودة وعائلة نسيبة، على المفتاح والأبواب يسهم إلى حد ما في الحفاظ على السلام بين هذه الطوائف ويؤكد أن الكنيسة نموذج يُحتذى به للتعايش السلمى بين الطوائف المختلفة.

وائتمنت عائلة أخرى من أقدم العائلات المسلمة في المدينة هي عائلة نسيبة، على مهمة فتح أبواب الكنيسة وإغلاقها، ويتولى أفرادها القيام بهذه المهمة إلى اليوم، وتحتاج المهمة لأصابع قوية إذ إن طول المفتاح يبلغ 30 سنتيمترًا ويزن 250 جرامًا.

يقول جودة إنه منذ قرون تم الاتفاق على ائتمان عائلته التي تعد من أبرز العائلات في القدس، على مفتاح يوحي شكله بالمهابة هو مفتاح كنيسة القيامة المبنية في الموقع الذي يعتقد كثيرون من المسيحيين أن المسيح صلب ودفن فيه.

وبدأ جودة (53 عامًا) يتعلم حمل المفتاح وفتح كنيسة القيامة للطوائف المختلفة وعمره 8 سنوات ويتوارثه الأبناء عن الآباء ويشعر أن كنيسة القيامة بيته الثاني ويؤكد أن هذا شرف عظيم لمسلم أن يحتفظ بمفتاح كنيسة القيامة أهم الكنائس في المسيحية، وأن هناك نسخة أخرى للمفتاح لكنها انكسرت بعد استخدامها لمئات السنين.

ويرى مؤرخون آخرون أن صلاح الدين الأيوبي الذي استرد المدينة من أيدي الصليبيين في عام 1187 هو الذي منح العائلتين هذه الوصاية من أجل تأكيد هيمنة المسلمين على المسيحية في المدينة. كما كان لها تداعيات مالية إذ فُرض رسم دخول على الزائرين كان يتم تحصيله عند الباب.

غير أن جودة يقول إن الوثائق لا ترجع إلا إلى القرن السادس عشر ويعرض عشرات ”الفرمانات“ التي أصدرها الحكام في عهد الامبراطورية العثمانية بمنح الوصاية على المفتاح لأسرته.

وتضم البلدة القديمة في القدس، اليوم، مواقع مقدسة عند الديانات السماوية الثلاث، وقد استولت إسرائيل عليها وعلى المناطق الأخرى في القدس الشرقية من الأردن في حرب عام 1967.

وفيما بعد أعلنت إسرائيل أن مدينة القدس كلها عاصمة موحدة لها ولكن لا يحظى هذا الإعلان باعتراف دولي ويرفضه الفلسطينيون الذي يسعون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة.