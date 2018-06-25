مفاجأة.. فرج عامر: النواب لايحق له محاسبة اتحاد الكرة

أحمد صبرى:قال محمد فرج عامر رئيس لجنة الرياضة والشباب بمجلس النواب إن المجلس لايملك محاسبة اتحاد الكرة لأنه يتبع اتحاد عالمي. وأضاف:« أيادينا مغلولة عن محاسبة أى مسئول فى اتحاد الكرة إلا فيما يتعلق بفساد مالى يتبع الدولة».وتابع عامر في مداخلة هاتفية له مع برنامج العاش

أحمد صبرى:

قال محمد فرج عامر رئيس لجنة الرياضة والشباب بمجلس النواب إن المجلس لايملك محاسبة اتحاد الكرة لأنه يتبع اتحاد عالمي.

وأضاف:« أيادينا مغلولة عن محاسبة أى مسئول فى اتحاد الكرة إلا فيما يتعلق بفساد مالى يتبع الدولة».

وتابع عامر في مداخلة هاتفية له مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريم أن اللجنة ستشكل لجنة تقصي حقائق حول اتهامات فساد بالاتحاد أدت لهزيمة منتخب مصر فى كل مباراياته بروسيا فى نهائيات كأس العالم بروسيا.

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف الاثنين، بملعب فولجوجراد أرينا في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى ليودع الفراعنة كأس العالم بدون أي نقطة بعد الخسارة في المباريات الثلاثة بدور المجموعات.

وودع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مونديال روسيا 2018، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية، أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

وحسم المنتخب الأوروجوياني والروسي التأهل إلى دور الستة عشر رسمياً، بعدما تصدر منتخب أوروجواي المجموعة الأولى بتسع نقاط، فيما حل المنتخب الروسي بالمركز الثاني برصيد ست نقاط، وحل المنتخب السعودي بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيل المنتخب المصري المجموعة بدون نقاط.