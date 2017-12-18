مفاجأة.. عقود الضبعة لن تعرض على البرلمان

❏ الكهرباء تبدأ مفاوضات مع الشركات المصرية للمشاركة ❏ مصدر: روساتوم تبدأ التنفيذ بعد الكريسماس بـ 100 خبير عمر سالمكشفت مصدر برلمانى بوزارة الكهرباء لـ« المال» ، عن أن مشروع الضبعة لن يعرض على البرلمان لإقراره من عدمه.أرجع المصدر الأسباب فى تصريح لـ«المال» إلى أن ع

❏ الكهرباء تبدأ مفاوضات مع الشركات المصرية للمشاركة

❏ مصدر: روساتوم تبدأ التنفيذ بعد الكريسماس بـ 100 خبير

عمر سالم

كشفت مصدر برلمانى بوزارة الكهرباء لـ« المال» ، عن أن مشروع الضبعة لن يعرض على البرلمان لإقراره من عدمه.

أرجع المصدر الأسباب فى تصريح لـ«المال» إلى أن عدم عرض الاتفاقية النهائية نتيجة ترسية أن المشروع بالأمر المباشر عبر قرار رئاسى، من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما يمنع عرضه على البرلمان، وأنه حال عرضه على البرلمان يوافق عليه.

أوضح أن ما تم توقيعه بين مصر وروسيا بشأن المحطة النووية يعد العقد النهائى لمشروع الضبعة، وتفعيل العقود الخاصة بالمشروع، حتى تستطيع شركة روساتوم الروسية البدء فى خطوات تنفيذ المشروع النووي.

أضاف أن المشروع فى انتظار الحصول على تراخيص من الجهات المسئولة مثل هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، عقب الانتهاء من التصميمات النهائية للمشروع من جانب شركة روساتوم.

تضم العقود الـ4 التى وقعت بالأحرف الأولى فى نوفمبر 2015، عقد التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد.

أضاف أن قيمة القرض الروسى البالغ 25 مليار دولار، تمثل %85 من قيمة المشروع، لا سيما أن اتفاقية القرض تنص على أن يتولى الجانب المصرى توفير الـ %15 المتبقية فى صورة أقساط، بالدولار الأمريكى، أو بالجنيه المصرى، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة.

كشف عن أن إجمالى عدد الخبراء الروس المشاركين فى تنفيذ المشروع المصرى يصل إلى 100 خبير، والاستعانة بالكوادر والعمالة المصرية، وأن الخطوة الأولى التى ستبدأ روساتوم بتنفيذها بعد أعياد الكريسماس وضع التصور الخاص وتصميمات المشروع، وعرضه على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على موافقتها.

أوضح أن البدء فى مخاطبة الشركات المصرية، مثل المقاولون العرب، وأوراسكوم، والسويدى إليكتريك، وأبناء حسن علام، وغيرها، من الشركات، تمهيداً لمشاركة تلك الشركات فى الأعمال الإنشائية للمشروع.

قالت وزارة الكهرباء والطاقة مؤخراً؛ إنها وقعت وثيقة البدء فى تفعيل وتنفيذ عقود مشروع الضبعة، بين محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ممثلاً، وأليكسى ليخاتشييف رئيس شركة روس أتوم الروسية.

تضم محطة الضبعة 4 وحدات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، من المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى، والاستلام الابتدائى، والتشغيل التجارى بحلول 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول 2028، وتصل نسبة المساهمة المحلية فى الوحدة الأولى والثانية من %20 إلى 25 % وتزداد بصورة تدريجية فى الوحدات التالية، لتصل إلى %35 فى الوحدة الرابعة.

تضم العقود الـ4 التى وقعت بالأحرف الأولى فى نوفمبر 2015 عقد التصميم والإنشاء ، وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد.