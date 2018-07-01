علي المصري:كشفت "المال" المفاجأة التي أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيفجرها في المؤتمر الصحفي المزمع عقده يوم الاربعاء المقبل، بمقر النادي للكشف عنها.وتكهنت وسائل الاعلام والمواقع الرياضية بأن المفاجأة هي تعاقد الزمالك مع الأوروجوياني خورخي دا سيلفا، المدير الفنى الأسبق

علي المصري:

كشفت “المال” المفاجأة التي أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيفجرها في المؤتمر الصحفي المزمع عقده يوم الاربعاء المقبل، بمقر النادي للكشف عنها.

وتكهنت وسائل الاعلام والمواقع الرياضية بأن المفاجأة هي تعاقد الزمالك مع الأوروجوياني خورخي دا سيلفا، المدير الفنى الأسبق لنادى النصر السعودى، ليصبح مديراً فنياً لفريق الكرة بالقلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.

ونجحت “المال” في الوصول لحقيقة المفاجاة، حيث تم الانتهاء من اغلب تفاصيل التعاقد مع السويسري كريستيان جروس، ليتولي الادارة الفنية للزمالك، ويتبقي بعض الرتوش البسيطة علي اتمام التعاقد.

وجهز مجلس الزمالك خطة بديلة في حالة فشل مفاوضات الامتار الاخيرة مع جروس، وفي هذه الحاله سيصبح دا سيلفا هو البديل، و حيث انهي مسئولي القلعة البيضاء الاتفاق معه.