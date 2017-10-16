مفاجأة جديدة من آبل عن هواتف آيفون

متابعات:أفادت تقارير تقنية، أن شركة آبل لم تكتف بجديدها الذي أطلقته قبل أسابيع قليلة (آيفون 8 وآيفون x)، بل أنها تستعد للعمل على هواتف آيفون بشاشات قابلة للطي، حسبما أورد موقع «العربية نت».وأشار تقرير لموقع The Bell، إلى أن الشركة العملاقة في قطاع الهواتف الذكية قد تتعاون مع شركة

متابعات:

أفادت تقارير تقنية، أن شركة آبل لم تكتف بجديدها الذي أطلقته قبل أسابيع قليلة (آيفون 8 وآيفون x)، بل أنها تستعد للعمل على هواتف آيفون بشاشات قابلة للطي، حسبما أورد موقع «العربية نت».

وأشار تقرير لموقع The Bell، إلى أن الشركة العملاقة في قطاع الهواتف الذكية قد تتعاون مع شركة LG وليس سامسونج من أجل إنتاج تلك الشاشات في هواتفها، ويعود قرار «آبل» التعاون مع «أل جي بدل سامسونج»، إلى خوفها من تسريب خططها، بحسب التقرير المذكور.

كما لفت التقرير، إلى أن المشروع قد انطلق، وستقوم LG Innotek بإنشاء فريق لتطوير شاشات مرنة (أو قابلة للطي) لهواتف آيفون.

يذكر أن «آبل» تعتمد حاليا على سامسونج كمورد وحيد لشاشات Oled المستخدمة في آيفون X، على الرغم من أن الشركة تسعى لإضافة «إل جي» إلى هذا الخليط، من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة.

ويشير التقرير، إلى أن سامسونج قد تقدم أول هاتف ذكي بشاشات مرنة خلال العام المقبل، في حين أن «آبل» لا تتوقع جلب تلك التكنولوجيا إلى الإنتاج قبل عام 2020 ما يعني إطلاق هاتفها الجديد بالشاشات المرنة خلال العام 2021.

يشار إلى أن العديد من التقارير التقنية أشارت سابقاً إلى أن شركة «إل جي» بدأت قبل سنتين أو ثلاث بالعمل على تلك التقنية، بل أنتجت هاتفاً بشاشات قابلة للطي، وهي تعمل الآن على رفع مستوى متانة المنتج ومعدل العائد.