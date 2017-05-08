مفاجأة.. تصدير السمك لم يتوقف مثلما أعلن السيسي

أحمد الدسوقىأكد وليد حسن، مدير مكتب مراقبة الأغذية بميناء سفاجا، أن مصر لم تتوقف عن تصدير السمك خلال الفترة الماضية.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن فى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية أنه قرر منع تصدير الأسماك للخارج، بعد ارتفاع سعرها فى الأسواق المحلية.وأكد حسن فى مداخلة تلفونية لبرنامج "كل يوم

أحمد الدسوقى

أكد وليد حسن، مدير مكتب مراقبة الأغذية بميناء سفاجا، أن مصر لم تتوقف عن تصدير السمك خلال الفترة الماضية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن فى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية أنه قرر منع تصدير الأسماك للخارج، بعد ارتفاع سعرها فى الأسواق المحلية.

وأكد حسن فى مداخلة تلفونية لبرنامج “كل يوم”، أنه تم تصدير أكثر من 50 طن أسماك عبر ميناء سفاجا فقط مؤخرا، مشيرا إلى أن التصدير لم يتوقف ولكن تم فرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن.

وفى سياق متصل، أكد أن الـ 19 طن أسماك الذين عادوا من المملكة العربية السعودية لم يكونوا فاسدين أثناء تصديرهم لها، مضيفا: “الشحنة عندما عادت كانت فاسدة ولذلك تم إعدامها”.

وكانت سلطات ميناء سفاجا البحري قد أعدمت بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، اليوم الإثنين، شحنة أسماك تقدر بـ19 طنا منتهية الصلاحية بعد رفض السلطات السعودية استلامها وإعادتها إلى الميناء.