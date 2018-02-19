مفاجأة.. اﻹسماعيلي يدرس إقالة بيدرو بسبب شكوى اللاعبين

علي المصري في مفاجاة من العيار الثقيل، تتجه النية داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لإقالة البرتغالي بيدرو باني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للقلعة الصفراء، بعد أقل من شهر علي توليه المسئولية الفنية للدراويش، لم يتذوق خلالها الفريق طعم الفوز، حيث خاض مباراتين،

علي المصري



في مفاجاة من العيار الثقيل، تتجه النية داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لإقالة البرتغالي بيدرو باني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للقلعة الصفراء، بعد أقل من شهر علي توليه المسئولية الفنية للدراويش، لم يتذوق خلالها الفريق طعم الفوز، حيث خاض مباراتين، تعادل قي واحدة وخسر الاخري.

ويأتي مقترح إقالة المدير الفني، بعد شكوى عدد كبير من اللاعبين، إضافة لبعض اعضاء الجهاز الفني، من الطريقة التي يتبعها بيدرو، سواء في التدريبات أو المباريات، وعدم قناعتهم الجميع داخل النادي بقدراته التدريبية.

وفي حالة تنفيذ الإدارة للفكرة المقترحة، هناك أصوات داخل مجلس القلعة الصفراء، بإسناد المهمة لمحمد محسن أبو جريشة المدرب العام للفريق، والذي تولي المهمة في مباراة الاهلي بالدوري، وقدم الفريق خلال اللقاء اداءً جيدًا، نال استحسان الجميع.