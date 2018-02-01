مفاجأة: المعبد اليهودى فى عدلى يمتلئ بالرموز الفرعونية

خالد بدر الدين



اكتشفت د. سارة عبد ربه محمد فى بحث جديد، أن المعبد اليهودى الكائن بشارع عدلى بوسط القاهرة يستخدم عناصر التشكيل المعمارى المصرى القديمة ويمتلئ بالرموز الفرعونية ومنها قرص الشمس المجنح رمز الإله رع والإله حورس وتيجان الأعمدة المزخرفة بزهرة البردى وزهرة اللوتس.



وتؤكد د. سارة الحاصلة على دكتوراه فى تاريخ الفن من كلية الفنون الجميلة بالزمالك، أن الهدف من بناء المعابد اليهودية على الطراز الفرعونى هو محاولة لإثبات الهوية المصرية لليهود وأن هذه الطائفة تنتمى إلى مصر ولها جذور قديمة فيها.



ويستخدم اليهود دائما الطراز المصرى القديم الذى يرمز إلى أصل فكرة البناء بالحجارة المنحوتة والجاهزة التى نشأت فى الأساس لأول مرة فى مصر القديمة فى بناء الأهرامات كما تقول د. سارة التى تفند زعم اليهود بأنهم تعلموا مهارات البناء بسبب عملهم فى بناء الأهرامات وقد مكنهم ذلك من بناء معبد سليمان حيث يشعر اليهود بالحيرة بين احتفالهم بخروجهم من مصر وإنقاذهم من العبودية وبين محاولات إثبات هويتهم وجذورهم وانتمائهم لمصر.

وإذا كانت الحضارات على مر التاريخ تتأثر بعضها بالبعض خاصة إذا كانت تنتمى إلى بلد واحد مثل مصر المشهورة بآثارها ومعابدها ولكنها تأخذ فقط ما يناسبها وتبتعد كل البعد عن أى رموز دينية خاصة بعقيدة أخرى، حيث لا يوجد مثلا قرص الشمس المجنح على واجهة إحدى المساجد أو الكنائس على عكس ما نراه فى بعض المعابد اليهودية المبنية على الطراز المصرى القديم مما يثير الدهشة، كما ذكرت سارة التى حاولت فى هذا البحث قراءة وتحليل بعض مبانى المعابد اليهودية فى العالم والمشيدة على الطراز المصرى القديم ومحاولة تفسير الأسباب والدوافع التى أدت إلى إعادة إحياء عناصر التشكيل المعمارى المرتبطة بعقيدة المصرى القديم على أبنية دور عبادة لدين آخر.



وجدت د. سارة أن هناك تناقضا شديدا بين احتفال اليهود بعيد الفصح كل سنة فرحا بذكرى خروج بنى إسرائيل من مصر وتحررهم من العبودية ولكنهم فى نفس الوقت يشيدون معابدهم فى أنحاء العالم على نفس الطراز المصرى القديم، كما أن خزائن التوراة التى يحفظون فيها اللفافات القديمة لنسخ كتابهم المقدس والتى يحرصون على وجودها فى جميع معابدهم يظهر عليها أيضا رموز وموتيفات فرعونية ومنها المسلة ذات القمة المستدقة التى تشبه الهرم والتى يضعونها فى معابدهم فقط لإثبات هويتهم المصرية وأصولهم الفرعونية.

وذكرت أيضا الباحثة الإسرائيلية Diana، أن إعادة إحياء العمارة المصرية القديمة فى المعابد اليهودية المنتشرة فى معظم دول أوروبا وأستراليا وأمريكا ما هو إلا تأكيد إيجابى لهوية وأصول وجذور اليهود، كما ينشر الموقع الإلكترونى الخاص بالمعابد اليهودية synagogue معلومات تفيد بأنها تصمم عادة على طراز العمارة المصرية القديمة بهدف توثيق الجذور اليهودية القديمة فى مصر الفرعونية.