مفاجأة.. المصريون حجزوا وحدات وزارة الإسكان في الرحاب خلال 5 دقائق فقط

قال هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان المصريين حجزوا الوحدات المطروحة من وزارة الإسكان بالرحاب خلال 5 دقائق.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان الحجز الإلكتروني للوحدات بدأ في تمام العاشرة صباحا لتنتهى حجوزتهم في العاشرة وخمس دقائق.

وكان وزارة الإسكان، قد أعلنت في فبراير الماضى ، طرح 238 وحدة سكنية بمساحات من 92 حتى 131 مترا مربعا، بمشروع امتداد الرحاب (المرحلة التاسعة – مجموعة 125) في مدينة القاهرة الجديدة، وفقًا لما قاله الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان حددت أن يكون تسجيل بيانات الراغبين في الحجز على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb-reservation.com).

وأوضح وزير الإسكان أن مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، بخلاف 1500 جنيه مصروفات تسجيل، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وأن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني “online”.

مشيرًا إلى إمكانية استفادة حاجز الوحدة من سداد باقي الثمن 70% من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقًا لشروطها.

شروط السداد

وقال أنهه يتم استكمال سداد 30% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز.

وأكد أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي وقت السداد، إضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل.

وأضاف أن القسط الأول يستحق بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، .

وأشار إلى أنه يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، إضافة إلى (2 % + 0.5%) مصاريف تحصيل من قيمة القسط، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد