مفاجأة.. اللجنة المنظمة للبطولة العربية تُعدل لائحة المسابقة

على المصرى: قامت اللجنة المنظمة للبطولة العربية المقامة حاليا فى مصر، وتختتم الأحد المقبل، برئاسة الجزائرى محمد روراوة، نائب رئيس الاتحاد العربي، بتغيير لائحة المسابقة، وتحديدا فى مباراتى الدور قبل النهائى، إذ لا تنص اللائحة على إقامة قرعة بين الفريق الأربعة لتحديد طرفي المربع الذهبى.



على المصرى:



قامت اللجنة المنظمة للبطولة العربية المقامة حاليا فى مصر، وتختتم الأحد المقبل، برئاسة الجزائرى محمد روراوة، نائب رئيس الاتحاد العربي، بتغيير لائحة المسابقة، وتحديدا فى مباراتى الدور قبل النهائى، إذ لا تنص اللائحة على إقامة قرعة بين الفريق الأربعة لتحديد طرفي المربع الذهبى.

وأقرت اللجنة بشكل مفاجئ اجراء قرعة بين الفرق الأربعة المتنافسة فى الدور نصف النهائى، أسفرت عن لقاء الأهلى المصري مع الفيصلى الأردنى، وتلاقى الفتح الرباطى المغربى مع الترجى التونسى.

أما وفقا للائحة، فإن الأهلى كان سيلتقى الفتح الرباطى المغربى، فيما يلتقى الترجى التونسي مع الفيصلى الأردنى.

ولم تفصح اللجنة عن سبب عدم الالتزام باللائحة، وتنظيم قرعة لتحديد أطراف لقاءات المربع الذهبى.

ومن المعروف أنه وفقا للائحة، فإنه لا يمكن أن يلتقى أفضل ثانى بالمجموعة الأولى “الأهلى ” مع أول المجموعة الأولى “الفيصلى”، حيث نصت بوضوح على : فى حال كان أفضل ثان بالمجموعات من المجموعة الأولى، فإن أول المجموعة الأولى “الفيصلى” يلعب مع أول المجموعة الثالثة “الترجى”، على أن يلتقى أول المجموعة الثانية “الفتح” مع ثانى المجموعة الأولى “الأهلى”.

وبذلك تتعارض نتيجة القرعة ــ التى لم تنص عليها اللائحة من الأساس ـ مع النظام الأساسى للبطولة، الذى لم يتم تعديله، وهو ما تسبب فى اعتراض رمزى أبو السندس رئيس مجلس إدارة نادى الفيصلى، والذي أكد أنه لم يصل أى تعديل من الاتحاد العربى على اللائحة المنظمة للبطولة.

اللائحة قبل التعديل:





