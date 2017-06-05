مفاجأة: السفير القطرى أنهى خدمته بمصر منذ عامين

هاجر عمران وسمر السيد فجر مصدر مسئول فى سفارة قطر بالقاهرة، مفاجأة من العيار الثقيل بأن سيف مفدم بو العينين السفير القطرى فى مصر أنهى مدة خدمته فى مصر البالغة 4 سنوات منذ عامين تقريبا وكان يمكث فى القاهرة بشكل…

هاجر عمران وسمر السيد

فجر مصدر مسئول فى سفارة قطر بالقاهرة، مفاجأة من العيار الثقيل بأن سيف مفدم بو العينين السفير القطرى فى مصر أنهى مدة خدمته فى مصر البالغة 4 سنوات منذ عامين تقريبا وكان يمكث فى القاهرة بشكل استثنائى.

ورجح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن يغادر السفير مصر غدا لارتباطه بتخليص بعض الأوراق وفق تعبيره، متوقعا ان يستقل طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية وليس على متن طائرة خاصة.

وأضاف أن عدد القطريين فى مصر لا يزيد على 2000 مواطن وسيفضلون الرجوع إلى الوطن الأم بعد الأحداث الأخيرة.

وصباح اليوم، قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا والمالديف، الاثنين، علاقاتها مع قطر، بسبب رعايتها لجماعات إرهابية، ودعمها لمخططات إيران فى المنطقة، مما يعزلها عن طريق غلق الطرق البرية والبحرية والجوية بينها والعالم الخارجى.

واستدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين السفير القطري بالقاهرة سيف مقدم بو العينين، وسلمته مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده سفيرا لدى مصر، وفق ما أعلن المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد.

وطلبت المذكرة من السفير مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، بعد أن أبلغه مسؤولون فى الوزارة رسميا بقرار قطع العلاقات مع الدوحة.