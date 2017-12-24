مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن إعارة أوباما

علي المصريأكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، أن مجلس الإدارة استجاب لطلب المدير الفني لنادي الزمالك الموننتنجيري نيبوشا بالإبقاء على اللاعب يوسف أوباما حتى نهاية الدور الأول.وأوضح تيجانا أن موافقة المجلس تعد في إطار السياسة المتبعه باتخاذ الرأي النهائى لإعارة أي

علي المصري

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، أن مجلس الإدارة استجاب لطلب المدير الفني لنادي الزمالك الموننتنجيري نيبوشا بالإبقاء على اللاعب يوسف أوباما حتى نهاية الدور الأول.

وأوضح تيجانا أن موافقة المجلس تعد في إطار السياسة المتبعه باتخاذ الرأي النهائى لإعارة أي لاعب للمدير الفني.

من ناحية أخرى، نفى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، جلوسه مع أي مسئول من إدارة المصري البورسعيدى، للتفاوض حول التعاقد مع اللاعب البوركينى بانسيه مهاجم المصري لضمه خلال الانتقالات الشتوية، مقابل انضمام 3 لاعبين من الزمالك للفريق البورسعيدى على سبيل الإعارة أو البيع.