مفاجأة.. الرقابة المالية لم تحدد سعراً لسهم القلعة

■ مصدر مسئول بها أكد لـ«المال»: ما أثير جرى بناء على سوء فهم لبيانها ■ دور الهيئة يقتصر على مراجعة توافق التقييم مع المعايير والشروط ■ فاروس يبدى نظرة محايدة.. ونعيم: السعر العادل ■ نعيم: السعر العادل 4.46 جنيه.. وشعاع : التدفقات النقدية تصلح لتسعيرهإيمان القاضى ومصطفى طلعت

■ مصدر مسئول بها أكد لـ«المال»: ما أثير جرى بناء على سوء فهم لبيانها

■ دور الهيئة يقتصر على مراجعة توافق التقييم مع المعايير والشروط

■ فاروس يبدى نظرة محايدة.. ونعيم: السعر العادل

■ نعيم: السعر العادل 4.46 جنيه.. وشعاع : التدفقات النقدية تصلح لتسعيره



إيمان القاضى ومصطفى طلعت



فى مفاجأة من العيار الثقيل.. أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم تحدد قيمة عادلة لسهم شركة القلعة القابضة فى بيانها الذى صدر الخميس الماضي، بل أشارت فقط إلى تأثير استبعاد فرق التقييم على تسعير السهم كما ورد فى تقرير المستشار المالى آر إس إم مصر للاستشارات.

وأوضح أن الهيئة لا تعتمد تقييمات الشركات أو تحددها وإنما تراجع توافق منهجية التقييم مع المعايير المعتمدة لديها، وأن ما أثير حول تحديد الهيئة سعراً عادلاً للسهم جاء بناءً على سوء فهم لبيانها وعدم ربطه بما ورد فى تقرير المستشار المالى.

وكان بيان الهيئة العامة للرقابة المالية تعليقا على تحديد القيمة العادلة لأسهم شركة القلعة القابضة عند6.34 جنيه للسهم.. قد آثار حالة من اللغط فى سوق المال على مدار اليومين الماضيين بعد أن كشف عن عدم اعتداد الهيئة بتقييم المستشار المالى المستقل لإحدى الشركات التابعة للقلعة، رغم قرارها استئناف التداول على سهم الشركة اعتبارا من جلسة اليوم الأحد.

وأعترضت الهيئة فى بيانها الخميس الماضى على استخدام المستشار المالى المعين من قبل القلعة طريقة «خصم التدفقات النقدية المستقبلية» فى تقييم الشركة المصرية للتكرير التابعة للمجموعة، بدلاً من اعتماد القيمة الدفترية المعدلة على أساس أن الشركة لم تبدأ التشغيل «وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة»، وأضاف البيان أن استبعاد فروق إعادة التقييم ستنخفض بالقيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه إلى 3.21 جنيه.

وقالت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار نعيم، إن تقييم سهم القلعة يقترب من 4.46 جنيه، مضيفة أن بدء التشغيل التجارى للمصرية للتكرير، من المفترض أن يسهم فى القضاء على جميع المخاطر المالية التى قد تواجه الشركة مستقبلاً.

وقال عمروالألفى، رئيس وحدة البحوث ببنك الاستثمار شعاع، إن المستشار المالى لديه الحق فى استخدام طريقة التقييم التى يراها مناسبة، مشيراً إلى أن طريقة التدفقات النقدية مناسبة فى حالة القلعة، لأن المصرية للتكرير قائمة فعلياً، وينتظر منها تدفقات مستقبلية لا يمكن التغافل عنها.

وأشار إلى أن المستشار المالى اعتمد بشكل كبير على خطة العمل المستقبلية المعتمدة من إدارة الشركة.

ويرى على عادل، المحلل المالى بشركة بلتون المالية القابضة، أن تقييم سهم المصرية للتكرير فقط يتجاوز 5 جنيهات، وفقاً للمستشار المالى المستقل، وبناء على العوائد المرتقبة من مشروعها الجديد المشترك مع الحكومة.

وأكد أن عملية التسعير بالقيمة الدفترية المعدلة، غير واقعية، لأن المشروع لديه أصول وقائم بالفعل، ومن المنتظر ان يبدأ التشغيل التجريبى خلال شهور.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد طلبت من شركة القلعة القابضة، نهاية أبريل الماضى تكليف مستشار مالى مستقل لإعداد قيمة عادلة للسهم، بناء على رؤيتها بوجود تحركات غير مبررة، وبالفعل قامت الشركة بتعيين مكتب آر أس أم مصر للاستشارات المالية، لتولى المهمة.

ونص تقرير أر اس أم مصر على أن القيمة التقديرية الصافية للشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة تبلغ 9.37 مليار جنيه، مقارنة بقيمة دفترية تبلغ 3.6 مليار جنيه.

وقال رئيس سابق لقسم البحوث بأحد بنوك الاستثمار – فضل عدم ذكر اسمه – إن تقييم شركة المصرية للتكرير يتراوح بين 6 و7 جنيهات للسهم، بخلاف استثمارات القلعة فى باقى الأنشطة، وعلى رأسها طاقة عربية.

وأكد أن الأرباح المتوقعة من مشروع المصرية للتكرير تتراوح بين 200 و250 مليون دولار، وتأتى الهيئة العامة للبترول ضمن أكبر مساهميها، ومن المنتظر أن يوفر المشروع 5.5 مليون طن سولار سنوياً للدولة، وتحصل الشركة على 200 دولار على كل طن.

وقال بنك الاستثمار فاروس، إن القلعة تمكنت من تقليص خسائرها بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2018، لتسجل 118 مليون جنيه، مقارنة مع 1.3 مليار جنيه، خسائر مسجلة فى الربع الرابع من العام السابق، و383 مليون جنيه فى الربع الأول من نفس العام، وذلك بدعم من الانخفاض الكبير فى بند المصروفات.

ولفت «فاروس» إلى أن مصدر القلق الرئيسى للشركة، هو احتمال تأجيل العمليات التشغيلية للمصرية للتكرير، مرة أخرى، ومن ثم فضلت إصدار توصية محايدة على السهم، لحين توافر المزيد من الوضوح حول مصفاة التكرير.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الجارى، بلغ معدل إنجاز مشروع مصفاة التكرير %97.2 بنهاية يونيو 2018، مقابل %96.9 بنهاية أبريل 2018، وتشهد حاليًا تشغيلاً تجريبياً للأعمال الميكانيكية، ومن المتوقع بدء التشغيل التجارى خلال 2019.