مفاجأة.. الجيش السوري كان يعلم بتفاصيل الضربة الأمريكية

وكالات:قال التليفزيون السوري، إن الجيش تلقى تحذيرات مسبقة وإنذارات مبكرة، من روسيا حول الهجمات الأمريكية المحتملة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.وأشار، إلى أن الجيش أخلى عدد كبير من القواعد منذ أيام تفاديا لأي خسائر، بعد علمه بتفاصيل الضربة الجوية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أع

وكالات:



قال التليفزيون السوري، إن الجيش تلقى تحذيرات مسبقة وإنذارات مبكرة، من روسيا حول الهجمات الأمريكية المحتملة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأشار، إلى أن الجيش أخلى عدد كبير من القواعد منذ أيام تفاديا لأي خسائر، بعد علمه بتفاصيل الضربة الجوية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أعلن، في الساعات الأولى من صباح السبت، عن بدء عملية عسكرية في سوريا بمشاركة فرنسا وبريطانيا، وذلك ردًا على الهجوم الكيماوي المزعوم في مدينة دوما السورية.

وقال ترامب في كلمته من البيت الأبيض: “تجري عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا، ونحن نشكر الدولتين على مشاركتهما معنا في الضربة”.

وأضاف ترامب في بيان متلفز له، السبت: “الضربات محدودة وموجهة”، مؤكدًا: “ضرباتنا اليوم هي بسبب عجز روسيا عن لجم دكتاتور سوريا”.

في المقابل، أعلن النظام السوري عن تعرضه لـ”عدوان أمريكي فرنسي بريطاني”.