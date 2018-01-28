مفاجأة.. الأندية ترفض عودة الجماهير

على المصرى:أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، خطابا رسميا إلى وزارة الداخلية والجهات الأمنية في مصر، يخطرهم فيه برفض عدد كبير من الأندية عودة الجماهير إلى الدور الثاني لمنافسات الدوري بمختلف أقسامه.وكشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن أن

على المصرى:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، خطابا رسميا إلى وزارة الداخلية والجهات الأمنية في مصر، يخطرهم فيه برفض عدد كبير من الأندية عودة الجماهير إلى الدور الثاني لمنافسات الدوري بمختلف أقسامه.

وكشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن أنه تم إخطار الجهات الأمنية برفض الأندية عودة الجماهير للمدرجات، سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية في الموسم الجاري.

وأعلن سويلم أنه تم إرجاء عودة الجماهير للملاعب المصرية إلى الموسم الجديد، بعد مراجعة إجراءات تأمين الملاعب بالشروط التي حددتها الجهات الأمنية، خاصة في المدرجات من وضع كاميرات وأجهزة كشف عن المعادن والمواد المشتعلة وغيرها من المحظورات.