مفاجأة.. اتحاد الكرة لم يطالب الأندية بتحميل تكاليف الـ”var”

كشف عضو اللجنة كواليس اختيار الإمارات وملعب "محمد بن زايد" لإستضافة السوبر المصرى، بين الأهلى والزمالك المزمع إقامته يوم 20 فبراير المقبل.

فجر محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن الجبلاية لم تطالب الأندية بتحمل تقنية حكم الفيديو المساعد “var”.

وقال فضل فى تصريحات إذاعية لبرنامج “ملعب 9090” الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، إن كل ما أثير فى وسائل الإعلام فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وكشف أن لجنة الحكام بالاتحاد برئاسة جمال الغندور ستبدأ من اليوم الأحد بدء أولى مراحل التدريب على تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد “var” في الملاعب المصرية.

وأوضح عضو اللجنة الخماسية أن التجارب الفنية ستجرى لمدة يومين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة على أن يبدأ بعدها الحكام في الخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية.

وأضاف: “من المقرر أن تستغرق هذه المرحلة أسبوعًا يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة تضم كل منها 3 حكام لبدء التدريب العملي الذي يمتد إلى 28 يومًا”.

وصرح عضو اللجنة المكلف بالمشرو، قائلًا: “البرنامج الزمني الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسميًا من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة”.

وأشار فضل إلى أن الجبلاية سترسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أي اقتراحات لها في هذا الشأن، وتنفيذ ما يساهم في نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.

وفى سياق أخر كشف عضو اللجنة كواليس اختيار الإمارات وملعب “محمد بن زايد” لإستضافة السوبر المصرى، بين الأهلى والزمالك المزمع إقامته يوم 20 فبراير المقبل.

وأكد فضل أن اللجنة اعتمدت في اجتماعها أمس السبت برئاسة عمرو الجنايني، الاتفاق الذي توصل إليه وفد الجبلاية لإقامة المباراة تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.

وأشار إلى أنه توجه للإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الجبلاية ضم حسام الزناتي، منسق عام مباراة السوبر، وعمرو البرتقالي، ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد.

وأوضح أن الوفد قام بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد، بمدينة العين، ومحمد بن زايد، والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع مع عارف العواني، أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي. وتم الاتفاق على تفاصيل المباراة، التى ستقام في التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير، بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير، على أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.

واختتم أن المباراة ستقام وسط احتفالية مع وجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بهذه المناسبة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 15 يناير الحالي بأحد الفنادق الكبرى.