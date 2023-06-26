مفاجأة أحمد فهمي لـ «مستر أكس» قبل طرحه فى عيد الأضحى

ينافس النجم أحمد فهمي بفيلمه السينمائي الجديد ” مستر اكس” في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك الذي أوشك على انطلاقه ، ويشهد منافسة ساخنة بين نجوم كبار أمثال أحمد فهمي وتامر حسني وكريم عبد العزيز وأمير كرارة .

ويجسد أحمد فهمي في فيلمه الجديد مستر اكس قائد عصابة قام بتكوينها في إطار كوميدي تشويقي، من أجل أن ينتقم الرجال من السيدات، اللائي تظلمهم، ثم تنشأ قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطروتقوم بدورها النجمة هنا الزاهد زوجة أحمد فهمي في الفيلم .

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة “أوس أوس”، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.