مفاجآت سارة.. وكيل وزارة الحج يكشف موعد تشغيل رحلات العمرة للمصريين

كشف هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، عن موعد تشغيل رحلات العمرة من مصر وفتح الباب أمام المصريين من جديد.

وأضاف هشام سعيد، أنه تقرر فتح باب رحلات العمرة أمام المصريين بداية من شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن وزارة الحج السعودية ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بفتح الطيران والعمرة.

وتابع سعيد : “المؤتمر الصحفي سيشمل التفاصيل، وستكون مفاجآت سارة إن شاء الله للمصريين”.

وأضاف وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية: “سيتم إعلان التفاصيل الكاملة بشأن العمرة، وتفاصيل قدوم إخواننا المصريين من 1 ديسمبر بإذن الله”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر – إندونيسيا – البرازيل – باكستان – فيتنام – الهند).