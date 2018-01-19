مفاجآت بالجملة في قائمة الأغزر تسجيلًا للأهداف في البريميرليج

وكالات يشهد الصراع على قمة هدافي الدوري الإنجليزي منافسة قوية هذا الموسم بين نجمين من فريقين خارج سباق المنافسة على لقب البطولة نفسها، لكن صراع آخر خفي يدور في فلك الأرقام وتحديدًا في قائمة اللاعبين الأعلى في معدل التسجيل بالنسبة…



وكالات

يشهد الصراع على قمة هدافي الدوري الإنجليزي منافسة قوية هذا الموسم بين نجمين من فريقين خارج سباق المنافسة على لقب البطولة نفسها، لكن صراع آخر خفي يدور في فلك الأرقام وتحديدًا في قائمة اللاعبين الأعلى في معدل التسجيل بالنسبة لدقائق مشاركتهم.

هاري كين هداف الدوري الإنجليزي يتصدر أيضًا قائمة الأكثر تسجيلًا بالنسبة للدقائق التي شارك فيها هذا الموسم حيث سجل 20 هدف في 1868 دقيقة، بواقع هدف كل 93 دقيقة.

المركز الثاني مطابق لصاحب نفس المركز في جدول هدافي البطولة محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 18 هدف في 1683 دقيقة بواقع هدف كل 94 دقيقة.

ويحتل نجم ساوثهامبتون تشارلي أوستن المركز الثالث بواقع هدف كل 100 دقيقة، حيث سجل 6 أهداف في 599 دقيقة ظهر فيهم بقميص السانتس هذا الموسم، ويحتل المركز الـ 19 في قائمة هدافي البطولة.

نجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو يحتل المركز الرابع بواقع هدف كل 110 دقيقة، حيث سجل لاعب مانشستر سيتي الأرجنتيني 13 هدف في 1428 دقيقة.

أما المركز الخامس فكان من نصيب رحيم سترلينج زميل أجويرو في مانشستر سيتي حيث يسجل هدف كل 113 دقيقة، بواقع 14 هدف سجلهم في 1582 دقيقة، ويتواجد في المركز الثالث بقائمة هدافي البريميرليج.

أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد يحل في المركز السادس بواقع هدف كل 125 دقيقة، حيث شارك في 997 دقيقة وسجل ثمانية أهداف يحتل بهم المركز العاشر في جدول ترتيب الهدافين الأساسي.

جابريل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي البرازيلي يأتي في المركز السابع بواقع هدف يسجله كل 127 دقيقة، حيس شارك في 1015 دقيقة وسجل ثمانية أهداف يحتل بهم المركز العاشر بترتيب هدافي البطولة.

جيسي لينجارد جناح مانشستر يونايتد الشاب يحتل المركز الثامن في تلك القائمة بواقع هدف كل 143 دقيقة، بينما يحتل المركز الـ 17 في قائمة ترتيب هدافي البريميرليج.

أما نجم إيفرتون العائد لصفوف الفريق مؤخرًا من مانشستر يونايتد واين روني فيسجل هدف كل 144 دقيقة بالمركز الثامن للقائمة، وسجل اجمالًا 10 أهداف يحتل بهم المركز الثامن في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.