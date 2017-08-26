مغادرة 27 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج ميناء سفاجا

المال - خاصأكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا شهد مغادرة 27 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج، خلال الفترة من 17 يوليو حتى 23 أغسطس 2016، بنسبة زيادة 20 % عن العام الماضى، من خلال رحلات مكوكية على متن خمس عبارات وهي عمان والقاهرة ومحبة وأمانة ومسرة.وأضاف يوسف أن

المال – خاص

أكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا شهد مغادرة 27 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج، خلال الفترة من 17 يوليو حتى 23 أغسطس 2016، بنسبة زيادة 20 % عن العام الماضى، من خلال رحلات مكوكية على متن خمس عبارات وهي عمان والقاهرة ومحبة وأمانة ومسرة.

وأضاف يوسف أنه تم التنسيق مع محافظة البحر الأحمر لاستغلال الإمكانيات الفنية والإدارية لدى الهيئة لإدارة وتشغيل قرية ركاب بمدينة سفاجا لتقديم خدمات متميزة للمسافرين، ومنع تكدسهم أمام بوابات الميناء وافتراشهم للأرصفة والشوارع حتى مواعيد مغادرة العبارات الخاصة بهم.

كما تم التأكيد على التوكيلات الملاحية بضرورة الالتزام بمواعيد سفر العبارات وإدراج تاريخ السفر على تذكرة الراكب واستقبال الركاب بالقرية، وعدم تفويج الركاب إلا قبل ميعاد السفر بأربع ساعات لمنع حدوث تكدس بالميناء، وأنه في حالة المخالفة سيتم تطبيق عقوبات على التوكيلات المخالفة.

وأكد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة على مديرى الموانئ، بضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء الإجراءات وتم زيادة العاملين في إنهاء إجراءات الجوازات للمسافرين وتكثيف خدمات شرطة الميناء، وتشديد إجراءات التفتيش والكشف عن المفرقعات وإيقاف إجازات العاملين بمحطة الركاب والأرصفة والحركة والمنافذ كما تم زيادة أتوبيسات نقل الركاب.

وأضاف يوسف أنه تم التنسيق مع هيئة السلامة البحرية لسرعة إنهاء اجراءات التفتيش البحرى على السفن المشاركة في نقل العمالة، والتأكيد على مالكى العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها، وتوفير كافة الاشتراطات التأمينية ووسائل الأمن الصناعى على متن العبارات وعدم حصول العبارات على تصريح السفر إلا بعد التأكد على وجود شهادات هيئة السلامة البحرية.