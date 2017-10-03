مغادرة 153 ألف راكب من العمالة المصرية بموانئ البحر الأحمر

نادية صابر:أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر الانتهاء من مغادرة 153 ألف راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و 10 آلاف سيارة بصحبة الركاب القادمين بعد انتهاء الإجازات وموسم الاعياد وذلك بموانى سفاجا ونويبع والغردقة والتى تعتبر الناقل الرئيسى للعمالة المصرية بدول الخليج.وشه

نادية صابر:

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر الانتهاء من مغادرة 153 ألف راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و 10 آلاف سيارة بصحبة الركاب القادمين بعد انتهاء الإجازات وموسم الاعياد وذلك بموانى سفاجا ونويبع والغردقة والتى تعتبر الناقل الرئيسى للعمالة المصرية بدول الخليج.

وشهد ميناء سفاجا مغادرة 83 الف راكب و4600 سيارة و ذلك على متن اربع عبارات وهى امانة، القاهرة، عمان، مسرة، بينما شهد ميناء نويبع مغادرة 25 الف راكب و 1400 سيارة و ذلك على متن ثلاث عبارات و هى ايلة ، برنسيسة ، سينا.

فيما شهد ميناء الغردقة مغادرة 45 الف راكب و4 الاف سيارة على متن العبارة الرياض التى تم الدفع بها للعمل على الخط الملاحى الغردقة / ضبا لاستيعاب الاعداد المتزايدة من العمالة المصرية.

و اضاف يوسف ان موانى الهيئة شهدت منذ بدء موسم وصول و سفر العمالة المصرية بدول الخليج و الذى بدء منذ اوائل مايو 2017 نقل 268 الف راكب من العمالة المصرية من خلال استقبال 115 الف راكب و10 الاف سيارة بصحبة الركاب و مغادرة 153 الف راكب و 10 الاف سيارة.

و اعلن يوسف انتهاء موسم وصول و سفر العمالة المصرية بموانى الهيئة بدون حدوث تكدس بالموانى التابعة حيث شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة على مديرى الموانى بضرورة المتابعة المستمرة و التنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و محافظتى البحر الاحمر و جنوب سيناء لحل اى مشاكل فى حينه.