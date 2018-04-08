مغادرة 1338 معتمرًا من سفاجا إلى ينبع السعودي

نادية صابرأعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا شهد -اليوم الأحد- مغادرة العبارتين "عمان ومحبة"، وعلى متنهما 1338 معتمرًا على الخط الملاحى سفاجا / ينبع، وتوجيه كافة الباصات الناقلة للمعتمرين إلى قرية خدمة الركاب، وتفويجهم قبل ميعاد العبارة بالتنسيق مع مجلس الم

نادية صابر

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا شهد -اليوم الأحد- مغادرة العبارتين “عمان ومحبة”، وعلى متنهما 1338 معتمرًا على الخط الملاحى سفاجا / ينبع، وتوجيه كافة الباصات الناقلة للمعتمرين إلى قرية خدمة الركاب، وتفويجهم قبل ميعاد العبارة بالتنسيق مع مجلس المدينة وأعضاء المجتمع المينائى لسرعة وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات مع توفير عدد كافى من العاملين القائمين على الخدمة وزيادة عدد الحمالين مع مراقبتهم بصرامة لمنع استغلال الراكب.

وشهد الميناء استقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 53 شاحنة، وغادرت 3 سفن وهى الرياض والحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 373 راكبًا و157 شاحنة بضائع، و16 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 936 راكبًا، منهم 174 معتمرًا وتداول 46 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 294 راكبًا، منهم 43 معتمرًا وباص عمرة و3 برادات و10 تريلات و2 باص جيت.