مغادرة موظفي القنصلية الروسية سان فرانسيسكو

وكالات: استعد موظفي القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو للمغادرة، وذلك عقب مطالبة الولايات المتحدة روسيا بإغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وملحقتين أخريتين ردًا على قرار موسكو "غير المبرر" بتقليص أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية لديها، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك حسبما عرضت فضائية "رو

وكالات:

استعد موظفي القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو للمغادرة، وذلك عقب مطالبة الولايات المتحدة روسيا بإغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وملحقتين أخريتين ردًا على قرار موسكو “غير المبرر” بتقليص أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية لديها، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك حسبما عرضت فضائية “روسيا اليوم” في مقطع فيديو لها.

يذكر أنه بموجب القرار سيتوجب على روسيا إغلاق القنصلية وملحقتين للبعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة واشنطن ونيويورك بحلول يوم السبت المقبل، فيما كانت وزارة الخارجية الروسية، أفادت بأن قوات الأمن الخاص الأمريكية، تعتزم تفتيش القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، بما في ذلك شقق البعثات الدبلوماسية.