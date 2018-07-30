مغادرة المشرفين على بعثة حج التضامن إلى السعودية.. اليوم

المال- خاص:أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سوف تغادر اليوم الإثنين، مقدمة البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي إلى الأراضي السعودية، استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر ان تتوجه مقدمة البعثة الى المدينة المنورة استعداداً لاستقبال أول أفواج حجاج الج

المال- خاص:



أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سوف تغادر اليوم الإثنين، مقدمة البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي إلى الأراضي السعودية، استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر ان تتوجه مقدمة البعثة الى المدينة المنورة استعداداً لاستقبال أول أفواج حجاج الجمعيات والذي ستبدأ رحلاتهم يوم الخميس 2من أغسطس الى لمدينة المنورة

تضم مقدمة البعثة عدد من كبار مسئولي بالوزارة، وتقوم على إعداد المقر الإداري للبعثة والانتهاء من الاجراءات الخاصة بتصاريح امن المطار بالإضافة الى تجهيز الخدمات والفنادق التي تم التعاقد عليها مع الجانب السعودي.

كما تقوم البعثة بمراجعة المخيمات بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، واستلامها عقب الانتهاء من تجهيزها من طرف السلطات السعودية استعداداً لخدمة 12 ألف حاج من حجاج الجمعيات الاهلية بخلاف 445 حاج منضمين من حصة الهيئات والوزارات.

وتبدأ البعثة عملها فور وصولها للمدينة بإستقبال أول أفواج الحجاج التابعين للجمعيات وتسكينهم على أن تتوالى رحلات الحجيج للمدينة المنورة حتى 9 أغسطس، كما تغادر أولى رحلات أفواج الحجاج الى مطار جده اعتباراً من 8 أغسطس .