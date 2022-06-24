مغادرة أول أفواج حج القرعة إلى الأراضي المقدسة

غادر أول فوج من أفواج حج القرعة إلى الأراضي المقدسة، بعدما اتخذت وزارة الداخلية ما يلزم من سرعة إنهاء إجراءات سفر الحجاج، والتيسير عليهم منذ مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، عقب إنتهاءهم من أداء المناسك.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1443 هـ، وتزامنًا مع بدء الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية الجمعة الموافق 24 الجاري، لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة.

وتناشد وزارة الداخلية ضيوف الرحمن التعاون مع مسئولي بعثة حج القرعة، والإلتزام بالضوابط التي أعلنتها البعثة والمعمول بها في الأراضي المقدسة، والتي تصب جميعها في مصلحة الحجيج، وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.