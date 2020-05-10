مغادرة أكثر من 800 عالق في الكويت إلى القاهرة عبر 4 رحلات

السلطات المصرية، قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعالقين العائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفه

غادرت مطار الكويت الدولي اليوم الأحد، أربع رحلات جوية؛ لنقل أكثر من 800 من المصريين العالقين في الكويت إلى القاهرة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وغادر المصريون العالقون على متن طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بالإضافة إلى الرحلة الاستثنائية لشركة مصر للطيران، والتي كانت مقررة في نهاية مارس الماضي.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت الاثنين الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن اليوم، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الايواء نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية، قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعالقين العائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه، أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء، الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الإشاعات.