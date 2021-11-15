مع 5 علامات.. مصر تبدأ جولة جديدة من المفاوضات لتصنيع السيارة الكهربائية

بعد توقف المباحثات مع دونج فنج الصينية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن المكتب الاستشاري الألماني الذي تعاقدت معه الوزارة بدأ جولة جديدة من المفاوضات مع مصنّعي 5 علامات من السيارات الكهربائية للدخول في شراكة مع شركة النصر، بدلًا من دونج فنج الصينية.

جاء ذلك في تصريح، لـ”المال”، موضحًا أن الوزارة بدأت العمل مع المكتب الاستشاري منذ عدة أسابيع وأنها مُصرّة على استكمال مسيرة تصنيع السيارات الكهربائية عبر خطوط شركة النصر التابعة لها.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، منذ أيام، توقف المفاوضات مع شركة دونج فنج الصينية لإنتاج السيارة طراز “E70″، شملت توقيع الاتفاق الإطاري في يناير 2021.

وقالت الوزارة إن الاتفاق تم بعد سلسلة من المفاوضات أخذت وقتًا أكثر من المتوقع بسبب ظهور وباء كورونا في بداية عام 2020.

وكان من الطبيعي أن يعقب ذلك البدء في مرحلة التفاوض بشأن الأمور التجارية والسعر النهائي لمكونات السيارة (المكون المستورد من الشركة الصينية)، خاصة في ظل حدوث متغيرات مستمرة في سوق السيارات الكهربائية الذي ينمو بمعدلات كبيرة سواء داخل الصين أو عالميًّا.

وأوضحت الوزارة أن المفاوضات توقفت نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي،

الأمر الذي دفع وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومن المتوقع الوصول إلى نتائج إيجابية قبل نهاية نوفمبر الحالي.

شرحت الوزارة الإجراءات التي قامت باتخذها في إطار خطة الدولة للتحول إلى استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر.

وقالت إنها بادرت في الربع الأخير من عام 2019 بإجراءات تهدف ليس فقط إلى إنتاج السيارة الكهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شريك عالمي متخصص،

وإنما على التوازي تم البدء في الخطوات الحتمية لإعداد البنية الأساسية وتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية.

وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق تقدم في المجالات التالية:

– تم إصدار تسعيرة الكهرباء وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

– تم الحصول على موافقة وزارة المالية على تقديم دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليًّا.

– تم بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق إعداد خريطة بالمواقع المرشحة لإنشاء شبكة تتضمن 3000 محطة شحن عامة في عدد 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال عامين.

ومن المتوقع الاستقرار على المواقع النهائية خلال شهر ديسمبر المقبل لبدء تنفيذها من خلال شركة يسهم فيها ويديرها القطاع الخاص.

– تم البدء في تأهيل البنية التحتية لمصانع شركة النصر للسيارات تمهيدًا لتركيب المعدات الخاصة بالطراز الذي سيتم إنتاجه.