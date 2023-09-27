مع 15 جهة تمويل مشروعات صغيرة.. اتحاد التأمين يشارك بمعرض «بزنس يا شباب»

أعلن الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، عن مشاركته بمعرض “بزنس يا شباب” تحت شعار “شباب مصر مستقبلها” للمنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن جناح الخدمات المالية غير المصرفية، بمشاركة 15 شركة لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويقام المعرض خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 4 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لحث الشباب على الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتج المحلي، بمشاركة شركات الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار دعم الدولة للشباب وحثهم على الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتج المحلي.

يأتي ذلك في ظل سعي الاتحاد المصري للتأمين إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكجزء من إستراتيجيته نحو دعم الشمول التأميني والشمول المالي ووصول الخدمات التأمينية لفئات محدودي الدخل، التي لا تصل إليها تلك الخدمات، وزيادة حجم مساهمة النشاط التأميني في الناتج المحلي الإجمالي.

ويقوم فريق الاتحاد المصري للتأمين على مدار أيام المعرض بتوفير المواد التوعوية والحديث مع المشاركين لتوضيح أهمية صناعة التأمين للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمنتجات التأمينية التي تدعم ذلك التوجه، عبر جناح الاتحاد.

ويشارك الاتحاد المصري للتأمين في سلسلة من المعارض المماثلة المنعقدة بعدد من محافظات الجمهورية، في إطار السعي نحو زيادة الوعي التأميني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق تقديم خدمات تأمينية جديدة تتناسب مع الفئات المستهدفة.

وقام الاتحاد المصري للتأمين بخطوات هامة لدعم التأمين متناهي الصغر، كإنشاء لجنة فنية متخصصة للتأمين متناهي الصغر، بهدف دعم وتعزيز ذلك النوع من التغطيات في السوق المصرية، وعقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهي الصغر محليًا وعالميًا، بهدف نشر الفكر التأميني وتسويق المنتجات التأمينية، وتنظيم الاتحاد لأول مؤتمر متخصص للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر، خلال عامي 2022 و2023، لتبادل الأفكار والخبرات وطرح حلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه شركات التأمين في عملية إعداد وتطوير المنتجات التأمينية التي تفي باحتياجات محدودي الدخل.