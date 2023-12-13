مع وصول الكيلو لـ60 جنيهًا.. رئيس الشرقية للسكر: الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السكر تصل إلى 700 ألف طن

قال خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر، إن اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم بخصوص السكر والسلع الغذائية الأخرى مثل الزيت والمكرونة كان جيد للغاية وتم وضع بعض الآليات لضبط واستقرار الأسعار في السوق المحلية على المدي القصير والمتوسط ووضع استقرار الأسواق على المدي الطويل.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن الفجوة بين حجم الانتاج والاستهلاك في السكر بالسوق المحلية تصل إلي 700 ألف طن وليس 400 ألف طنًا.

وتابع بدوي أن وصول كيلو السكر إلي 60 جنيهًا في السوق المحلية نتيجة سوء التوزيع وتقليص منافذ بيعه للمواطنين في منفذ واحد فقط، مما أحدث وجود حالة من الاختناق، مشيرًا إلي أن أزمة السكر تعد أزلية في مصر.

وأكد بدوي أن بعض الشركات المنتجة للسكر لا تستطيع استيراد السكر الخام نتيجة عدم وجود العملة الدولارية لديهم، مع إحجام عدد كبير من الشركات عن الاستيراد سواء كان سكر ابيض أو خام.

وقال رئيس شركة الشرقية للسكر، إنه كان من المفترض تقليص الفجوة بين الانتاج والاستهلاك على مراحل ولكن زيادة الاقبال ادي إلي عدم الوصول لذلك، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت تضخ كميات ضخمة من المخزون لديها في السوق المحلية منذ أسبوع.