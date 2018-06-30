مع هبوط المعروض.. البترول يقفز 8 % فى أسبوع

خالد بدر الدين قفزت أسعار البترول، خلال الأسبوع الماضى، بأكثر من 8 % للخام الأمريكى، ليتجاوز 74 دولارًا للبرميل، و5 % لخام القياس العالمي مزيج برنت، ليرتفع إلى 79.44 دولار للبرميل، فى ظل تناقص المعروض وبسبب تزايد المخاوف من أن…

خالد بدر الدين

قفزت أسعار البترول، خلال الأسبوع الماضى، بأكثر من 8 % للخام الأمريكى، ليتجاوز 74 دولارًا للبرميل، و5 % لخام القياس العالمي مزيج برنت، ليرتفع إلى 79.44 دولار للبرميل، فى ظل تناقص المعروض وبسبب تزايد المخاوف من أن تؤدى العقوبات الأمريكية على إيران إلى نقص شديد للخام فى الأسواق العالمية في وقت يشهد الطلب ارتفاعًا واضحاً.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن الحكومة الأمريكية تأمل أن يعوض كبار منتجي النفط الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول – أوبك- وروسيا فاقد الخام الإيراني ولكن سوق النفط العالمية تعانى من نقص في ظل تعطيلات مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا، ويعتقد العديد من المحللين والمستثمرين أن التطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية على إيران سيدفع الأسعار للصعود بقوة.

وترى أن شركة “جيه.بي.سي إنرجي” الاستشارية في فيينا، أن صعود أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل أمر غير مستبعد.

وقالت تمار إسنر كبيرة، محللة سوق الطاقة في بورصة ناسداك الأمريكية، إن الجميع الآن يركزون على مسألة الطاقة غير المستغلة والمستقبل، وأن انتباه السوق تحول إلى سلسلة من التعطيلات بعد التركيز لأسابيع على زيادة معروض أوبك وكبار المنتجين الآخرين.

وأكدت دومينيك تشيريتشيلا، مدير إدارة المخاطر لدى شركة MDTN للأسواق المالية، أن النقص المحتمل قد يتجاوز زيادة الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك وروسيا وإن الإمدادات القادمة من إيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم قد تهبط أكثر وأكثر.

وتضخ إيران نحو 4.7 مليون برميل يوميًا بما يقرب م5 % من إجمالي الإنتاج العالمي، ويذهب جزء كبير من ذلك إلى الصين ودول أخرى تحتاج للطاقة مثل الهند.

كان مسح أجرته وكالة رويترز لآراء 35 اقتصاديًا ومحللاً، فى نهاية الأسبوع الماضى، توقع أن متوسط سعر برنت سيبلغ 72.58 دولار في 2018 بارتفاع 90 سنتاً عن توقع استطلاع الشهر السابق البالغ 71.68 دولار، ومقارنة مع متوسط يبلغ 71.15 دولار منذ بداية العام الحالي.