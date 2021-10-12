استثمار

مع نظيرها اليمني.. «وزيرة التخطيط» تبحث التعاون في مجالات التنمية وتأهيل الكوادر

ابحث سبل التعاون في تدريب الكوادر بمختلف القطاعات
السيد فؤاد 12:42 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 12:42 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن؛ لبحث سبل التعاون في مجالات التنمية وتأهيل الكوادر اليمنية بعدد من القطاعات.

وفي بداية اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد عمق العلاقات المصرية اليمنية، وأن الدولتين تربطهما علاقات استراتيجية قوية، مشيرة إلى الزيارة الحالية لرئيس مجلس الوزراء اليمني والوفد المرافق له إلى مصر للتباحث حول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدة الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم لليمن الشقيق؛ وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية والتي أتت عقب لقاء السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للسيد رئيس مجلس الوزراء اليمني في يوليو الماضي.

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واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الدولة المصرية، مشيرة إلى التجارب والإنجازات المصرية التنموية الشاملة التي تأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030، وفي إطار تحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063.

كما أشارت السعيد إلى المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، منوهة عن ملامح المشروع والمستهدفات الخاصة به، والخطط والبرامج المعتمدة لنجاح المبادرة. وأكدت استعداد مصر للتعاون في مجالات تبادل الخبرات والتدريب وغيرها من المجالات المقدمة للجانب اليمني.

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من جانبه أشار الدكتور واعد باذيب، إلى حاجة اليمن للتعاون في مجالات تأهيل الكوادر ونقل الخبرات والتجارب المصرية الناجحة خاصة بمجال التنمية، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون بمختلف المجالات في الفترة القادمة، من خلال اللجنة الوزارية اليمنية – المصرية المشتركة، مؤكدًا عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف الجوانب.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ومن الجانب اليمني السيد جمال جباري، وزير مفوض عن السفارة اليمنية في القاهرة.

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بقلم السيد فؤاد

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