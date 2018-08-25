مع مناقشة قانون إهانة الرموز.. احترس من بوستاتك على فيس بوك‎

محمود جمال:ينتاب رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مخاوف كبيرة من الخضوع تحت طائلة القانون، لاسيما مع مناقشة مجلس النواب فى الوقت الحالى مشروع قانون مقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس يحمل اسم "تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية".ويقصد بالرموز والش

محمود جمال:

ينتاب رواد موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” مخاوف كبيرة من الخضوع تحت طائلة القانون، لاسيما مع مناقشة مجلس النواب فى الوقت الحالى مشروع قانون مقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس يحمل اسم “تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية”.

ويقصد بالرموز والشخصيات التاريخية بحسب مشروع القانون تلك الواردة فى الكتب وتشكل جزء من تاريخ الدولة المصرية والوثائق الرسمية للدولة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز والشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.

وقال أحمد بهاء ، نائب رئيس شركة ” ASC ” للاستشارات الامنية ، أن مشروع القانون السابق لا يمت بالصلة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدق على بنوده رئيس الجمهورية قبل إجازة العيد مباشرة ، ولكنه يهدف لأغراض سياسية وليس تكنولوجية .

وأوضح بهاء لـ ” المال ” أن سب الرموز السياسية والتاريخية يصنف ضمن جرائم السب والقذف أونلاين عبر شبكة الأنترنت ولا يتعلق بجريمة معلوماتية تستهدف ضرب الأنظمة الالكترونية الخاصة بالمصالح الحكومية أو غيرها من المنصوص عليها فى قانون مكافحة الجريمة الالكترونية

ويتكون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ ” الجريمة الألكترونية” من 4 أبواب و 45 مادة تحدد واجبات والتزامات مقدمى الخدمات عبر شبكة الأنترنت ، والعقوبات المقررة سواء بالحبس أو الغرامات المالية عند انتهاكات سرية بيانات المستخدمين.