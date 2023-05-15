مع محمد إمام و«هنيدي».. علاء مرسي: يصور فيلمي «أبو نسب» و«البريمو»

يقوم الفنان علاء مرسي حاليا بتصوير أكثر من عمل سينمائي ليشارك بها في الموسم السينمائي القادم بعيد الأضحى ، حيث يشارك علاء مرسي في فيلم “أبو نسب” مع النجم محمد إمام والنجمة ياسمين صبري ، بجانب كوكبة من الفنانين منهم صلاح عبد الله وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.

كما يقوم مرسي أيضا بتصوير دوره في فيلم ” البريمو ” مع النجم محمد هنيدي ، وذلك بأحد الأماكن بالشيخ زايد ، ويشارك في بطولته النجمة غادة عادل وعدد من الفنانين منهم محمد محمود ومصطفى أبو سريع وإخراج سعيد حامد.

حيث كانت آخر أعمال علاء مرسي الفنية الفترة الماضية ، مشاركته كضيف في مسلسل ” الكبير قوي ” 7 مع النجم أحمد مكي ، حيث جسد شخصية أحد الأشخاص الذي قام بخطف مربوحة زوجة الكبير وقدمتها النجمة الشابة رحمة أحمد لينجح الكبير في تخليصها منه.