سيــارات

مع قرب طرح الشكل الجديد.. «الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «تويوتا فورتشنر»

تباع بأسعار تتراوح بين 890 إلى 985 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 5:36 م, الخميس, 25 مارس 21 5:36 م, الخميس, 25 مارس 21

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أعلن عدد من موزعي العلامة التجارية «تويوتا» عن تخفيض قيمة الزيادات السعرية – الغير رسمية “الأوفر برايس” – على سيارات «فورتشنر» إلى 60 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يذكر أن أسعار طرازات «فورتشنر» كانت قد شهدت زيادات سعرية – غير رسمية – من جانب الموزعين المعتمدين لـ«تويوتا»؛ بقمة تصل إلى 90 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسابيع الماضية.

ويقصد بـ«الاوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

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ويوضح الجدول التالي؛ أحدث أسعار فئات “تويوتا فورتشنر” المطروحة في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاري “الأوفر برايس”
A/T 2WD775غير متوفر
A/T 4WD810890
A/T F/O  4WD925985
القيمة بالألف جنيه
تويوتا فورتشنر

أرجع أحد موزعي سيارات تويوتا، تراجع “الأوفر برايس” على طرازات “فورتشنر” إلى قرب طرح الشكل الجديد محليًا، الذى من المقرر فى أواخر مارس الجاري.

وأضاف الموزع أن أغلب الموزعين يسعوا حاليًا لتسويق الكميات والمخزون المتواجد من طرازات «فورتشنر» للشكل الحالى؛ قبل استلام الحصص المقررة من الفئات الجديدة.

وتوقع بدء استلام حصص الموزعين من طرازات تويوتا فورتنشر- الشكل الجديد – منتصف الشهر المقبل.

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وتتوافر طرازات «تويوتا فورتشنر» عبر إصدارين في السوق المحلية؛- النسخة الأولى- مدعومة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2700 سي سي، يولد قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا» تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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أما النسخة الثانية من سيارات «تويوتا فورتشنر» مزودة بمحرك سداسي السرعات سعة 4000 سي سي، ينتج قوة قدرها 234 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

تعتمد تلك السيارة على منظومة الجر الكلي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 12 لترًا- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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