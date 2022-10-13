مع قرب حلول الشتاء .. تعرف على الاستخدام الآمن لسخانات الغاز فى المنازل (فيديو)

أصدرت وزارة البترول حزمة نصائح ومعلومات للمواطنين لضمان الاستخدام الآمن لسخانات الغاز الطبيعى فى المنازل.

وأوضح بيان أصدرته وزارة البترول تضمن أنه نظرا لقرب حلول فصل الشتاء فإنها تنصح بضرورة الحرص على التهوية الجيدة على وجه العموم للحفاظ على الصحة العامة .

كما أوصت بعدم اللجوء إلى غلق النوافذ والأبواب بشكل كامل بأماكن السكن، لا سيما عند استخدام الدفايات أو التدفئة بالفحم أو السخانات التى تعمل بالبوتجاز .

وقدمت الوزارة حزمة إرشادات لضمان الاستخدام الآمن لسخانات الغاز الطبيعى فيديو عبر صفحة شركة “تاون جاس” التابعة لها، على موقع “فيسبوك”.

ومع قرب حلول فصل الشتاء تزداد معدلات الاستهلاك من الغاز الطبيعي ، وتدعو وزارة البترول المواطنين بشكل دورى لترشيد استهلاك الغاز الطبيعى واتباع إجراءات السلامة والأمان فى استخدام كافة الأجهزة الكهربائية والمنزلية العاملة بالغاز الطبيعي.