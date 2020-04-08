مع قرب تجديد حظر التجوال .. برلماني يطالب الحكومة بمنع الخروج في شم النسيم

طالب النائب جون طلعت، عضو البرلمان ، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بتطبيق حظر التنقل والتحرك الكامل في يوم شم النسيم الموافق 20 ابريل الجارى .

وتقدم عضو البرلمان بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استعدادات الحكومة ليوم شم النسيم، فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وارتباط المجتمع المصري ببعض العادات التى تؤدي لتجمعات كثيرة من شأنها أن تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى، ومن ثم الحاجة لحظر انتقال كامل لهذا اليوم .

وأشار النائب إلى أن الحل الأنسب لهذا اليوم هو عدم خروج المواطنين وعمل تجمعات مرتبطة بأذهان الكثير بأنها فى إطار التنزه والفسحة، والعادات الخاصة بأكلات الفسيخ والرنجة.

وشدد على ضرورة تنسيق ودراسة هذا اليوم من قبل الجهات المعنية والتوعية بتحديات منذ اليوم ووضع أطروحات حظر التنقل الكامل فى هذا الصدد

منع التحرك الكامل في شم النسيم لمنع التكدس

وأكد عضو البرلمان فى تصريحات له اليوم ، أن الدولة المصرية تسعى للقيام بدورها على جميع المستويات فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وسط هدف رئيسي يضع سلامة وصحة المواطنين بالأولويات دون الالتفات لأي تحديات أخرى، ومن ثم يتم النظر لهذه الجهود كنموذج فى التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وقال عضو البرلمان ، إن التعاون من المواطنين بكل تأكيد يتزايد مع الوقت، ولكن تحدياته كثيرة وكثيرة وتحتاج لفاعلية فى تطبيق الضوابط الخاصة بالمواجهة، خاصة فى الأيام التى ترتبط بأذهان المصريين بتجمعات سنوية، مثل شم النسيم وعلى رأسها يوم شم النسيم، الذي يوافق العشرين من الشهر الجاري، وبالتالي ستكون هناك العديد من المساعي لعمل تجمعات كثيرة بمختلف الأماكن فى إطار خروجات المواطنين التى تستوجب التنسيق والدراسة من الآن للتوعية بشأنها وعدم المشاركة أو الخروج فيها حرصا على صحة وسلامة جموع المواطنين.